Leicester City - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde C Grubu 5. hafta mücadelesinde Leicester City sahasında Legia Varşova'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında Monaco - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor.
LEICESTER CITY - LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?&NBSP;
25 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Leicester City-Legia Varşova mücadelesi 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınalacak.
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