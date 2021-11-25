Haberler UEFA Avrupa Ligi Leicester City - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Leicester City - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. C Grubu 5. hafta mücadelesinde Leicester City sahasında Legia Varşova'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala futbolseverler Leicester City - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 25 Kasım 2021 Perşembe 11:47
Leicester City - Legia Varşova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan sürüyor. Avrupa Ligi'nde C Grubu 5. hafta mücadelesinde Leicester City sahasında Legia Varşova'yı konuk ediyor. Mücadele öncesi futbolseverler arama motorlarında Monaco - Real Sociedad maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor.

LEICESTER CITY - LEGIA VARŞOVA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?&NBSP;

25 Kasım Perşembe günü oynanacak olan Leicester City-Legia Varşova mücadelesi 23.00'da başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınalacak.

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