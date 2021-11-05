Haberler UEFA Avrupa Ligi Bayer Leverkusen Real Betis maçında Nabil Fekir Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı!

Bayer Leverkusen Real Betis maçında Nabil Fekir Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Real Betis'in karşı karşıya geldiği maçta, skandal bir olay yaşandı. Real Betis forması giyen Nabil Fekir, Leverkusen'in Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 11:31
Bayer Leverkusen Real Betis maçında Nabil Fekir Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı!

UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin skandalı Bayer Leverkusen ile Real Betis arasında oynanan mücadelede yaşandı.

Bayer Leverkusen Real Betis maçında Nabil Fekir Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı!

UEFA Avrupa Ligi G Grubu 4. haftasında oynanan Bayer Leverkusen - Real Betis maçının uzatma dakikalarında bir anda tansiyon yükseldi.

Bayer Leverkusen Real Betis maçında Nabil Fekir Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı!

SAHA BİR ANDA KARIŞTI

Bayer Leverkusen'in Türk asıllı Alman oyuncusu Kerem Demirbay'la girdiği ikili mücadele sonrası sinirlerine hakim olamayan Nabil Fekir, Kerem Demirbay'ın topu sert bir şekilde üzerine atması sonrası çılgına döndü.

Bayer Leverkusen Real Betis maçında Nabil Fekir Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı!

KULAĞINI KOPARMAYA ÇALIŞTI

Kerem Demirbay'ın boğazına sarılan ve 28 yaşındaki oyuncunun yüzüne yumruk atan Nabil Fekir, rakibinin kulağını koparmaya çalıştı.

Bayer Leverkusen Real Betis maçında Nabil Fekir Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı!

İKİ OYUNCUYA DA KIRMIZI KART ÇIKTI

BayArena'da yaşanan olay, iki takım teknik heyetinin devreye girmesiyle sona erdi. Karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor, olayların yatışmasıyla Fekir ve Kerem'i kırmızı kartla cezalandırdı.

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