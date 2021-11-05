Bayer Leverkusen Real Betis maçında Nabil Fekir Kerem Demirbay'ın kulağını koparmaya çalıştı!

Kerem Demirbay 'ın boğazına sarılan ve 28 yaşındaki oyuncunun yüzüne yumruk atan Nabil Fekir , rakibinin kulağını koparmaya çalıştı.

İKİ OYUNCUYA DA KIRMIZI KART ÇIKTI

BayArena'da yaşanan olay, iki takım teknik heyetinin devreye girmesiyle sona erdi. Karşılaşmanın İngiliz hakemi Anthony Taylor, olayların yatışmasıyla Fekir ve Kerem'i kırmızı kartla cezalandırdı.