Haberler UEFA Avrupa Ligi Marsilya-Lazio: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Marsilya-Lazio: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 4. hafta maçında Marsilya ile Lazio karşı karşıya geldi. Temsilcimiz Galatasaray'ı da yakından ilgilendiren mücadele 2-2 beraberlike sonuçlandı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2021 Cuma 01:02
Marsilya-Lazio: 2-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Marsilya ile Lazio kozlarını paylaştı. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

Marsilya'nın gollerini 33. dakikada penaltıdan Milik ve 82'de Payet kaydetti. Lazio'nun golleri ise 45+7'de Felipe Anderson ile 49'da Immobile'nin ayağından geldi. Mücadelede Marsilya adına forma giyen milli oyuncumuz Cengiz Ünder, ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla birlikte Marsilya 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı ve 4 puana yükseldi. Lazio ise 5 puana ulaştı.

Grubun 5. maçında Marsilya Galatasaray deplasmanında sahne alacak. Lazio ise Lokomotiv Moskova'ya konuk olacak.

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