UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi TSİ 15.00'te İsviçre'de gerçekleştirildi. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.
CLICHY: ARSENAL KAZANABİLİR
Kura çekimini gerçekelşetiren Gael Clichy "Arsenal, Manchester United maçlarına baktım. Young Boys maçını da izledim. UEFA Avrupa Ligi'nde kaliteli takımlar var. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir. Genç jenerasyondan iyi oyuncular geliyor. Ligle durum farklı, bence gelişim gösterecekler ve kupayı da kazanabilirler" ifadelerini kullandı.
İŞTE EŞLEŞMELER
ÇEYREK FİNAL
Granada - Manchester United
Arsenal - Slavia Prag
Ajax - Roma
Dinamo Zagreb-Villareal
YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ
Granada - Manchester United / Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag