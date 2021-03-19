Haberler UEFA Avrupa Ligi UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Son dakika spor haberi... 'nde heyecan sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nin ardından, Avrupa Ligi'nde de çeyrek final ve yarı final mücadeleleri kura çekimi gerçekleştirildi. İşte eşleşmeler...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 15:03 Güncelleme Tarihi: 19 Mart 2021 Cuma 15:25
UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi TSİ 15.00'te İsviçre'de gerçekleştirildi. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

CLICHY: ARSENAL KAZANABİLİR

Kura çekimini gerçekelşetiren Gael Clichy "Arsenal, maçlarına baktım. Young Boys maçını da izledim. 'nde kaliteli takımlar var. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir. Genç jenerasyondan iyi oyuncular geliyor. Ligle durum farklı, bence gelişim gösterecekler ve kupayı da kazanabilirler" ifadelerini kullandı.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Granada - Manchester United
Arsenal -
- Roma
-

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Granada - Manchester United / Ajax - Roma
Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag

SON DAKİKA