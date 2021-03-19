UEFA Avrupa Ligi'nde kuralar çekildi! İşte eşleşmeler

Avrupa Ligi'ndeki çeyrek ve yarı finallerin kura çekimi TSİ 15.00'te İsviçre'de gerçekleştirildi. Çeyrek final maçları 8 ve 15 Nisan tarihlerinde oynanacak.

CLICHY: ARSENAL KAZANABİLİR

Kura çekimini gerçekelşetiren Gael Clichy "Arsenal, Manchester United maçlarına baktım. Young Boys maçını da izledim. UEFA Avrupa Ligi'nde kaliteli takımlar var. Arsenal, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanabilir. Genç jenerasyondan iyi oyuncular geliyor. Ligle durum farklı, bence gelişim gösterecekler ve kupayı da kazanabilirler" ifadelerini kullandı.

İŞTE EŞLEŞMELER

ÇEYREK FİNAL

Granada - Manchester United

Arsenal - Slavia Prag

Ajax - Roma

Dinamo Zagreb-Villareal

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Granada - Manchester United / Ajax - Roma

Dinamo Zagreb - Roma / Arsenal - Slavia Prag