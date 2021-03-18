Haberler UEFA Avrupa Ligi Dinamo Zagreb Tottenham 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'nde heyecan devam ediyor. Son 16 turu rövanş maçında sahasında 'ı ağırladı. İlk maçı 2-0 kazanan ekibi Tottenham, uzatmalara giden rövanş mücadelesinde rakibine 3-0 mağlup olarak şok yaşadı. Büyük bir sürprize imza atan Dinamo Zagreb'e çeyrek finali getiren golleri Mislav attı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 23:32 Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2021 Perşembe 23:45
Dinamo Zagreb Tottenham 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

, 'nde karşısında tarih yazdı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden ekibi rövanş karşılaşmasında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. 'nda oynanan rövanşı uzatmalarda 3-0 kazanan Dinamo Zagreb, çeyrek final biletini alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 62. dakikasında Mislav , Dinamo Zagreb'i 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Orsic maçı uzatmaya götüren golü kaydetti. Uzatmalarda son sözü söyleyen Orsic, hat-trick'i ile farkı 3'e yükselterek çeyrek final biletinin Dinamo Zagreb'e geçmesini sağlayan isim oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 19 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.

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