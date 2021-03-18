Dinamo Zagreb Tottenham 3-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Dinamo Zagreb, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında tarih yazdı. İlk maçı deplasmanda 2-0 kaybeden Hırvat ekibi rövanş karşılaşmasında muhteşem bir geri dönüşe imza attı. Maksimir Stadyumu'nda oynanan rövanşı uzatmalarda 3-0 kazanan Dinamo Zagreb, çeyrek final biletini alan taraf oldu.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmanın 62. dakikasında Mislav Orsic, Dinamo Zagreb'i 1-0 öne geçirdi. 82. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Orsic maçı uzatmaya götüren golü kaydetti. Uzatmalarda son sözü söyleyen Orsic, hat-trick'i ile farkı 3'e yükselterek çeyrek final biletinin Dinamo Zagreb'e geçmesini sağlayan isim oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde kura çekimi 19 Mart Cuma günü gerçekleştirilecek.