Haberler UEFA Avrupa Ligi Tottenham - Wolfsberger maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

- Wolfsberger maçı CANLI |

son 32 turu rövanşında Hotspur sahasında Wolfsberger'i konuk ediyor. 'de zirve yarışından kopan 'nun ekibi, ilk maçta 'da 4-1 mağlup ettiği Wolfsberger karşısında sürprize izin vermek istemiyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Şubat 2021 Çarşamba 19:57
Tottenham - Wolfsberger maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

'nde son 16'ya kalacak ilk takım bu akşam belli oluyor. Son 32 turu rövanş maçında ile Wolfsberger kozlarını 'da paylaşıyor. 'da oynanan ilk karşılaşmayı 4-1 kazanan Tottenham, rakibi karşısında mucizeye izin vermek istemiyor. Wolfsberger ise Londra deplasmanında sürpriz peşinde...


TOTTENHAM - WOLFSBERGER MAÇI 11'LERİ

Tottenham: , Doherty, Dier, Alderweireld, , , Winks, Bergwijn, , , .

Wolfsberger: Kuttin, Henriksson, Lochoshvili, Baumgartner, Wernitznig, Stratznig, Scherzer, , Vizinger, Liendl, Dieng

TOTTENHAM - WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Wolfsberger maçı saat 20:00'de başladı ve 'den canlı yayınlanıyor.

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