Tottenham - Wolfsberger maçı CANLI | UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalacak ilk takım bu akşam belli oluyor. Son 32 turu rövanş maçında Tottenham ile Wolfsberger kozlarını Londra'da paylaşıyor. Avusturya'da oynanan ilk karşılaşmayı 4-1 kazanan Tottenham, rakibi karşısında mucizeye izin vermek istemiyor. Wolfsberger ise Londra deplasmanında sürpriz peşinde...





TOTTENHAM - WOLFSBERGER MAÇI 11'LERİ

Tottenham: Hart, Doherty, Dier, Alderweireld, Davies, Sissoko, Winks, Bergwijn, Alli, Lamela, Vinicius.

Wolfsberger: Kuttin, Henriksson, Lochoshvili, Baumgartner, Wernitznig, Stratznig, Scherzer, Novak, Vizinger, Liendl, Dieng

TOTTENHAM - WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Tottenham - Wolfsberger maçı saat 20:00'de başladı ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.