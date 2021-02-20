Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Mustafa Kapı'nın formasını giydiği Lille, Fransa Ligi'nde lider Lyon ile aynı puanda ve Lille'in bir maçı eksik. Fransa Ligi'nde iyi giden Lille için ligde işler çok iyi gidiyor ancak Avrupa Ligi'nde durum aynı değil...
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında Lille, Ajax'a kendi sahasında yenilip tur şansını zora sokmuştu. Lille, 2019 yılının sonlarında da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Ajax ile 2 maç yapmış, 2'sinde de yenilmişti.
"18 AY İÇİNDE FARK HİÇ KAPANMAMIŞ"
Fransız La Voix Des Sports sitesi, "Lille için değişen bir şey yok, 18 ay içinde Ajax ile arasındaki farkı kapatamamış" yorumunda bulunurken Milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı da eleştiren yorumlar yapıldı.