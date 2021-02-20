Haberler UEFA Avrupa Ligi Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

Son dakika spor haberi: Fransızlardan forması giyen 'ya ağır eleştiri!

Son dakika spor haberleri: 'nde Milli futbolcularımızın formasını giydiği , 'a 2-1'lik skorla boyun eğdi. Karşılaşmanın ardından milli futbolcumuz , Fransızlar tarafından ağır eleştirilere maruz kaldı. İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 20 Şubat 2021 Cumartesi 15:52
Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, , Zeki Çelik, Mustafa Kapı'nın formasını giydiği , Fransa Ligi'nde lider Lyon ile aynı puanda ve Lille'in bir maçı eksik. Fransa Ligi'nde iyi giden Lille için ligde işler çok iyi gidiyor ancak Avrupa Ligi'nde durum aynı değil...

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçında , 'a kendi sahasında yenilip tur şansını zora sokmuştu. Lille, 2019 yılının sonlarında da Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Ajax ile 2 maç yapmış, 2'sinde de yenilmişti.

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

"18 AY İÇİNDE FARK HİÇ KAPANMAMIŞ"

Fransız La Voix Des Sports sitesi, " için değişen bir şey yok, 18 ay içinde ile arasındaki farkı kapatamamış" yorumunda bulunurken Milli futbolcu 'yı da eleştiren yorumlar yapıldı.

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

"YUSUF, PRAG VE MİLANO'DA HARİKAYDI AMA..."

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve 62. dakikada oyundan alınan için "Bir saat oynadıktan sonra yedek kulübesine alındı. Türk futbolcu Prag ve Milano'da harikaydı ancak maçında kendi gölgesinde kayboldu. Sahada yok gibiydi." sözleri kullanıldı.

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

Fransız basını, hakkında şaşırtan yorumlarda bulunurken Milli futbolcunun bu sezon attığı gollerle takımını gruptan çıkarttığını çabuk unutmuşa benziyor. yenilgisini Yusuf Yazıcı'ya bağlamak isteyen Fransızlara Türk futbolcunun nasıl başarılara ulaştığını ve tek bir maçla sezonun tümünü unutmamaları gerektiğini hatırlatıyoruz.

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

EN GOLCÜ SEZONU, NEYMAR VE MBAPPE'Yİ GERİDE BIRAKTI

formasıyla bu sezon toplam 28 maça çıkıp 13 gol ve 4 asist yaparak kariyerinin en golcü sezonunu geçiren , geçtiğimiz ay Fransa'da ''Ayın futbolcusu'' ödülüne layık görülmüştü.

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

Fransa'da Neymar, Mbappe gibi dünyaca ünlü yıldızların arasından sıyrılarak bu ödülü alan 24 yaşındaki futbolcu, Avrupa Ligi'nde de ortaya koyduğu performans ile kendisine hayran bırakmıştı.

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

AVRUPA'DA TARİHE GEÇTİ!

, önce Sparta Prag, ardından sadece 14 gün sonra bu kez Milan'a karşı 3 gol atmış ve bir Avrupa kupası sezonunda iki deplasman maçında hat-trick yapan ilk futbolcu olarak tarihe geçmişti.

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

YUSUF'UN BAŞARISINI EN SON 20 YIL ÖNCE RIVALDO YAPMIŞTI...

Performansı ile manşetlerden inmeyen Yusuf, 2000/2001 sezonundan sonra Milan'a San Siro'da hat-trick yapan ilk futbolcu olmuştu. 'nın bu şovu öncesi Milan'a deplasmanda 3 gol atan son futbolcu 20 yıl önce Rivaldo olmuştu.

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

GOL KRALLIĞINDA 2. SIRADA

, 'nde de attığı 6 golle gol krallığı zirvesinde Benficalı Pizzi'nin hemen ardından 2. sırada bulunuyor. Milli futbolcu, Avrupa'da bu sezon maç başına 0.86 gol ortalaması tutturmuş durumda...

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

FRANSIZLAR İŞİN KOLAYINA KAÇTI

Fransız basını tek bir maçla 'ya karşı sert sözler kullanıp işin kolayına kaçarken Türk yıldızın gösterdiği performans, attığı goller ve kırdığı rekorlar apaçık bir şekilde ortada...

Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

1970'TEN BU YANA...

Öte yandan 'i Hollanda'da çok zorlu bir görev bekliyor. Zira 1970-1971 sezonundan beri ilk maçı sahasında 2-1 kaybeden takımların sadece %7.5'u turu geçebildi. Tarihinde ile 3 kez karşılaşıp 3'ünde de mağlup olan Lille'i 25 Şubat'ta zorlu bir sınava çıkacak. (Hürriyet)

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