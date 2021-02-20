Son dakika spor haberi: Fransızlardan Lille forması giyen Yusuf Yazıcı'ya ağır eleştiri!

Fransız basını tek bir maçla Yusuf Yazıcı 'ya karşı sert sözler kullanıp işin kolayına kaçarken Türk yıldızın gösterdiği performans, attığı goller ve kırdığı rekorlar apaçık bir şekilde ortada...

1970'TEN BU YANA...

Öte yandan Lille'i Hollanda'da çok zorlu bir görev bekliyor. Zira 1970-1971 sezonundan beri ilk maçı sahasında 2-1 kaybeden takımların sadece %7.5'u turu geçebildi. Tarihinde Ajax ile 3 kez karşılaşıp 3'ünde de mağlup olan Lille'i 25 Şubat'ta zorlu bir sınava çıkacak. (Hürriyet)