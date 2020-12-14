Son dakika: UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları çekildi

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentine gerçekleştirilen törenle çekildi. Milli futbolcular Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille Ajax'la, Hakan Çalhanoğlu'lu Milan Kızılyıldız'la, Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'lü Leicester City ise Slavia Prag'la eşleşti.
İŞTE EŞLEŞMELER
Benfica - Arsenal
Real Sociedad - Manchester United
Royal Antwerp - Rangers
Slavia Prag - Leicester City
Kızılyıldız - Milan
Slazburg - Villarreal
Wolfsberger - Tottenham
Dinamo Kiev - Club Brugge
Braga - Roma
Krasnodar - Dinamo Zagreb
Young Boys - Bayer Leverkusen
Molde - Hoffenheim
Granada - Napoli
Maccabi Tel-Aviv - Shakhtar Donetsk
Lille - Ajax
Olympiakos - PSV
Son 32 turu ilk maçları 18 Şubat 2021, rövanşları ise 25 Şubat 2021 tarihlerinde yapılacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını evinde oynayacak. Bu turda aynı grup ve ülke ekipleri ile Rusya ve Ukrayna takımları birbirlerine rakip olamayacak.