Haberler UEFA Avrupa Ligi Zorya Luhansk 1-0 Leicester City | MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Avrupa Ligi

1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET |

G Grubu 5. hafta maçında , deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı. İngiliz ekibinde milli futbolcularımız ve ilk 11'de başladı ancak Çağlar sakatlanarak oyundan çıktı.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2020 Perşembe 23:04
Zorya Luhansk 1-0 Leicester City | MAÇ SONUCU - ÖZET | UEFA Avrupa Ligi

G Grubu 5. hafta maçında , deplasmanda 'a konuk oldu. Karşılaşmayı ev sahibi takım 1-0 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 'den kiralık oynayan Allahyar Sayyadmanesh kaydetti.

Bu sonuçla Zorya puanını 6'ya çıkardı. Leicester City 10 puanda kaldı. Bu grupta daha önce gruptan çıkanlar ve Avrupa'ya veda edenler belli olmuştu.

Uzun süreli sakatlığı sonrası bugün ilk kez ilk 11'de maça çıkan , 17. dakikada sakatlanarak kenara geldi. ise 90 dakika forma giydi.

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