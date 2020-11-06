Yusuf Yazıcı ve Caner Osmanpaşa UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

UEFA Avrupa Ligi'nde üçüncü maçlar geride kalırken, Türk futbolcular gösterdikleri performansla haftaya damga vurdu.

Lille'in Milan'ı 3-0 yendiği maçta 3 gol atarak gecenni yıldızı olan Yusuf Yazıcı ve Sivasspor'un Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan Caner Osmanpaşa, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'i:

Pau Lopez (Roma)

James Justin (Leicester)

Gernot Trauner (LASK Linz)

CANER OSMANPAŞA (SİVASSPOR)

Ridgeciano Haps (Feyenoord)

Leon Bailey (B.Leverkusen)

James Maddison (Leicester)

Petros Mantalos (AEK)

Andrija Zivkovic (PAOK)

Lukas Julis (Sparta Prag)

YUSUF YAZICI (LILLE)