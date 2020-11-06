Haberler UEFA Avrupa Ligi Yusuf Yazıcı ve Caner Osmanpaşa UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

ve 'nde haftanın 11'ine seçildi

'nde Lille'in Milan'ı 3-0 yendiği maça yaptığı hat-trick'le damga vuran ve 'un Karabağ karşısında aldığı 2-0'lık galibiyete 1 golle katkı veren , haftanın 11'ine seçildi.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 13:46 Güncelleme Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 13:48
Yusuf Yazıcı ve Caner Osmanpaşa UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi

'nde üçüncü maçlar geride kalırken, Türk futbolcular gösterdikleri performansla haftaya damga vurdu.

Lille'in Milan'ı 3-0 yendiği maçta 3 gol atarak gecenni yıldızı olan ve 'un Karabağ'ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan , UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.

İşte UEFA Avrupa Ligi'nde haftanın en iyi 11'i:

Pau Lopez (Roma)
James Justin (Leicester)
Gernot Trauner (LASK Linz)
CANER OSMANPAŞA (SİVASSPOR)
Ridgeciano Haps (Feyenoord)
Leon Bailey (B.Leverkusen)
James Maddison (Leicester)
Petros Mantalos (AEK)
Andrija Zivkovic (PAOK)
Lukas Julis ()
YUSUF YAZICI (LILLE)

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