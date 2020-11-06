Haberler UEFA Avrupa Ligi Lille kaptanı Jose Fonte'den Yusuf Yazıcı yorumu! "İnanılmaz"

Lille kaptanı 'den yorumu! "İnanılmaz"

Fransız ekibi Lille'in, 'nde Milan'ı 3-0 mağlup ettiği maçta hat-trick yaparak mücadeleye damga vuran milli futbolcu 'ya bir övgü de takım kaptanı 'den geldi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 09:50
Lille kaptanı Jose Fonte'den Yusuf Yazıcı yorumu! "İnanılmaz"

'nde Milan'ı deplasmanda 3-0 mağlup eden Lille'de, takımın gollerini atan milli yıldız geceye damgasını vurdu. Bu sezon organizasyondaki ikinci hat-trick'ini yapan Yusuf, takım kaptanı 'den de büyük övgü aldı.

Maç sonrası görüşleri sorulan Jose Fonte, milli oyuncuyla ilgili şunları söyledi:

Yusuf inanılmaz... Avrupa Ligi, onun turnuvası. Onun adına çok mutluyum. Geçirdiği ağır sakatlığın ardından, çok güçlü geri dönebilmek için, böyle anları yaşayabilmek için olağanüstü çalıştı. Takımdaki herkesle çok samimi. Performansı çok iyi ve takıma yardım etti.

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