Haberler UEFA Avrupa Ligi Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla sezonun ilk golünü attı!

Feyenoord formasıyla sezonun ilk golünü attı!

'nde ekibi Feyenoord sahasında Rus ekibi 'yı mağlup etti. Milli futbolcumuz 71. dakikada attığı golle galibiyette pay sahibi olurken, kendisi adına sezonun ilk golünü atmış oldu.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Kasım 2020 Cuma 09:39
Orkun Kökçü Feyenoord formasıyla sezonun ilk golünü attı!

Feyenoord formasıyla sezonun ilk golünü 'nde kaydetti. Milli futbolcumuzun takımı Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi 3. maçında sahasında ekibi 'yı konuk etti. De Kuip'de oynanan karşılaşmayı Feyenoord kazanarak üç puanı aldı.

Karşılaşmada ilk yarı golsüz geçilirken sessizliği bozan isim 63'te Haps oldu. 71. dakikaya gelindiğinde Toornstra'nın asistinde sahneye çıkan Orkun Kökçü attığı golle farkı ikiye çıkardı. Geertuida 1 dakika sonra skoru 3-0 yaptı. 79. dakikada ise Senesi'nin kendi kalesine attığı golle maçın skoru 3-1 olarak tescil oldu.

Orkun Kökçü, CSKA Moskova ağlarına gönderdiği golle bu sezon ilk golünü atmış oldu.

Bu sonucun ardından Feyenoord, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçından sonra 4 puana yükseldi. CSKA ise 2 puanda kaldı.

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