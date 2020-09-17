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tarihine geçen maç!

2. ön eleme turunda oynanan - FCSB karşılaşması tarihe geçti. Normal süresi 4-4 biten karşılaşmanın uzatma dakikaları da 6-6 bitti. Bu karşılaşma iki takımın da 5'ten fazla gol attığı bir maç olarak tarihe geçti.

UEFA Avrupa Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 01:31 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 02:02
UEFA Avrupa Ligi tarihine geçen maç!

'nde 2. ön eleme turu bugün oynanan karşılaşmalarla sona erdi.

Gecenin dikkat çeken maçı ise - FCSB arasında oynandı.

Normal süresi 4-4 biten karşılaşmanın uzatma dakikaları da 6-6'lık beraberlikle sonuçlandı.

Penaltı atışlarında turu geçen taraf FCSB oldu.

Bu karşılaşma UEFA Avrupa Liginde oynanan bir maçta her iki takımın da 5'ten fazla gol attığı bir mücadele olarak tarihe geçti.

3. ELEME TURUNA YÜKSELEN 42 TAKIM BELLİ OLDU

Avrupa futbolunun iki numaralı turnuvasında, 2. eleme turunda bir maç ertelenirken 42 karşılaşma oynandı.

Tek maç eleme usulü yapılan müsabakalarda rakiplerini mağlup eden Galatasaray, APOEL (), Rosenborg (Norveç), (Hırvatistan), Ararat (Ermenistan), Buducnost Podgorica (Karadağ), Granada (İspanya), Rangers (İskoçya), Kuopion Palloseura (Finlandiya), Shkendija (Kuzey Makedonya), Bodo Glimt (Norveç), Slovan Liberec (Çekya), Tottenham (İngiltere), Kopenhag (Danimarka), Flora (Estonya), Zrinjski ()﻿﻿﻿, Lokomotiv Tiflis (), Hapoel Beer-Sheva (), Djurgarden (), CSKA Sofya (Bulgaristan), Maccabi Haifa (İsrail), Partizan (Sırbistan), Mol Vidi (Macaristan), (Kıbrıs Rum Kesimi), Dinamo Tiflis (Gürcistan), Dundalk (İrlanda), Rio Ave (Portekiz), Piast Gliwice (Polonya), Drita (Kosova), Kolos (Ukrayna), Milan (İtalya), Standard Liege (Belçika), Wolfsburg (Almanya), Mura (Slovenya), Aberdeen (İskoçya), Basel (İsviçre), Reims (Fransa), Floriana (Malta), Malmö (İsveç), ﻿Motherwell (İskoçya), FCSB (Romanya) ve Dunajska Streda (Slovakya) takımları, bir üst tura yükseldi.

Riga ile Tre Fiori arasındaki karşılaşma, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.

Tek maç eleme sistemindeki 3. eleme turu müsabakaları, 24 Eylül perşembe günü oynanacak.

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