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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Basel gol yemeden çeyrek finalde!

Basel 1-0 | MAÇ SONUCU

Basel 1-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU

son 16 turunda Basel, 3-0 kazandığı maçın rövanşında 'u evinde de 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. temsilcisi çeyrek finalde Shakhtar'ın rakibi oldu.

son 16 turu rövanşında Basel ile , St. Jakob Park'ta karşı karşıya geldi. 'daki ilk maçı 3-0 kazanan temsilcisi Basel, rövanşta da rakibini 1-0 devirip adını çeyrek finale yazdırdı.

Basel'e galibiyeti getiren golü 88'de Fabian Frei kaydetti. Basel çeyrek finalde 'nın takımıyla eşleşti.

  1. 06.08.2020
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