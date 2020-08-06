Basel 1-0 Eintracht Frankfurt | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Basel, 3-0 kazandığı maçın rövanşında Eintracht Frankfurt'u evinde de 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. İsviçre temsilcisi çeyrek finalde Shakhtar'ın rakibi oldu.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Basel ile Eintracht Frankfurt, St. Jakob Park'ta karşı karşıya geldi. Almanya'daki ilk maçı 3-0 kazanan İsviçre temsilcisi Basel, rövanşta da rakibini 1-0 devirip adını çeyrek finale yazdırdı.
Basel'e galibiyeti getiren golü 88'de Fabian Frei kaydetti. Basel çeyrek finalde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla eşleşti.
- 06.08.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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