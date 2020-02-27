UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş mücadelesinde Sevilla sahasında Cluj'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Romanya'da oynanan karşılaşma 1-1 sona ermişti. Sevilla, maçın sonlarında bulduğu golle avantajı almayı başarmıştı. Sevilla, hafta sonunda 5 maç aranın ardından galibiyet aldı. Deplasmanda Getafe'yi 3-0 ile geçmeyi başardılar. Bu galibiyet, kendilerine gelmeleri için önemliydi. Cluj ise, 3 beraberliğin üstüne deplasmanda kazanmayı başardı. Romen ekibi bu maça tam kadro geliyor. Sevilla'da ise Torres ve Carriço sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek isimler...

Peki Sevilla-Cluj UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Tüm bu soruların yanıtlarını haberimizden bulabilirsiniz. Karşılaşmanın canlı anlatımını da maç esnasında haberimizden takip edebilirsiniz...

SEVILLA-CLUJ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Sevilla ile Cluj arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi Son 32 turu rövanş mücadelesinin başlama düdüğü bugün saat 23.00'da çalacak. Karşılaşma Sevilla'nın ev sahipliğinde Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu mücadelede Letonya Futbol Federasyonu'ndan Andris Treimanis düdük çalarken yardımcılıklarını Haralds Gudermani ile Aleksejs Spasjonnikovs yapacak. VAR odasında ise Stuart Attwell ve Lee Betts yer alacak.

Mücadele beIN Connect ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

SEVILLA: Bounou – Kounde, Gudelj, Carlos, Navas, Fernando, Jordan, Escudero, Suso, Ocampos, Jong

CLUJ: Arlauskis – Manea, Burca, Vinicius, Camora, Paun, Djokovic, Bordeianu, Deac, Omrani, Traore