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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United, Club Brugge'a patladı!

5-0 | MAÇ SONUCU

Manchester United 5-0 Club Brugge | MAÇ SONUCU

son 32 turu rövanş maçında İngiliz devi sahasında temsilcisi ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, taraftarı önünde sahadan 5-0'lık net bir skorla ayrıldı ve adını 'nde son 16 turuna yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren goller; Fred (2), Scott McTominay, Odion Ighalo ve Bruno Fernandes kaydetti.

son 32 turu rövanş maçında sahasında temsilcisi 'u 5-0 yenen İngiliz ekibi , son 16 turuna çıktı.

'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Club Brugge'da 23. dakikada Simon Deli kırmızı kart gördü.

PERDEYİ FERNANDES AÇTI

Ev sahibi Manchester United, Bruno Fernandes'in 26. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Odion Ighalo ile farkı 2'ye (2-0) çıkaran ManU, 41. dakikada Scott McTominay'ın attığı golle skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Fred'le 82 ve 90. dakikalarda 2 gol daha bulan Manchester United, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi bu galibiyet adını son 16 turuna yazdırdı.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 01:08
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