Manchester United 5-0 Club Brugge | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında İngiliz devi Manchester United sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge ile karşı karşıya geldi. İlk maçta rakibi ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Kırmızı Şeytanlar, taraftarı önünde sahadan 5-0'lık net bir skorla ayrıldı ve adını UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı. Manchester United'a galibiyeti getiren goller; Fred (2), Scott McTominay, Odion Ighalo ve Bruno Fernandes kaydetti.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında sahasında Belçika temsilcisi Club Brugge'u 5-0 yenen İngiliz ekibi Manchester United, son 16 turuna çıktı.
Old Trafford'da oynanan karşılaşmada konuk ekip Club Brugge'da 23. dakikada Simon Deli kırmızı kart gördü.
PERDEYİ FERNANDES AÇTI
Ev sahibi Manchester United, Bruno Fernandes'in 26. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Odion Ighalo ile farkı 2'ye (2-0) çıkaran ManU, 41. dakikada Scott McTominay'ın attığı golle skoru 3-0 yaptı. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.
Fred'le 82 ve 90. dakikalarda 2 gol daha bulan Manchester United, sahadan 5-0 galip ayrıldı. Deplasmanda oynadığı ilk maçta rakibiyle 1-1 berabere kalan İngiliz ekibi bu galibiyet adını son 16 turuna yazdırdı.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 01:08
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