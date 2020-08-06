Wolverhampton 1-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Molineux Stadyumu'nda Olympiakos'u konuk eden Wolverhampton, 1-1'in rövanşında rakibini 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Wolverhampton sahasında Olympiakos'u ağırladı. 1-1 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında rakibini 1-0'la geçen İngiliz ekibi, çeyrek finale adını yazdırdı.
Wolverhampton'a galibiyeti ve turu getiren golü 9. dakikada penaltıdan Raul Jimenez attı. Olympiakos, maçın ikinci yarısında Wolves kalesinde büyük bir baskı kursa da maçı uzatmalara getirecek golü bulamadı.
Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Wolves, bu skorla beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Wolves, çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.
- 07.08.2020
- Güncelleme: 07.08.2020 00:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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