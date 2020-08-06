Wolverhampton 1-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Wolves Avrupa Ligi'nde yoluna devam etti!

Wolverhampton 1-0 | MAÇ SONUCU

Wolverhampton 1-0 Olympiakos | MAÇ SONUCU

son 16 turu rövanş karşılaşmasında Molineux Stadyumu'nda 'u konuk eden Wolverhampton, 1-1'in rövanşında rakibini 1-0 mağlup ederek yükseldi.

son 16 turu rövanş karşılaşmasında Wolverhampton sahasında 'u ağırladı. 1-1 eşitlikle sona eren ilk maçın rövanşında rakibini 1-0'la geçen İngiliz ekibi, adını yazdırdı.

Wolverhampton'a galibiyeti ve turu getiren golü 9. dakikada penaltıdan Raul Jimenez attı. Olympiakos, maçın ikinci yarısında Wolves kalesinde büyük bir baskı kursa da maçı uzatmalara getirecek golü bulamadı.

Yunanistan'daki ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan Wolves, bu skorla beraber adını çeyrek finale yazdırmayı başardı. Wolves, çeyrek finalde Sevilla ile eşleşti.

  1. 07.08.2020
  2. Güncelleme: 07.08.2020 00:10
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