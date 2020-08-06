Leverkusen 1-0 Rangers | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Leverkusen, BayArena'da konuk ettiği Rangers'ı 1-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Alman ekibine galibiyeti getiren gol Diaby'den geldi.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Leverkusen sahasında Rangers'ı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Alman ekibi, avantajını iyi kullandı ve rövanş maçından da 1-0 galip ayrılarak çeyrek final biletini kaptı. Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Moussa Diaby kaydetti.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 22:00
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Yorum
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