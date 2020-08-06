Leverkusen 1-0 Rangers | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Leverkusen sahasında Rangers'ı konuk etti. İlk maçı deplasmanda 3-1 kazanan Alman ekibi, avantajını iyi kullandı ve rövanş maçından da 1-0 galip ayrılarak çeyrek final biletini kaptı. Leverkusen'e galibiyeti getiren golü 51. dakikada Moussa Diaby kaydetti.