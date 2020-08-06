Sevilla 2-0 Roma | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Sevilla Almanya'da turladı!

2-0 Roma | MAÇ SONUCU

Sevilla 2-0 Roma | MAÇ SONUCU

son 16 turunda corona virüsü nedeniyle ertelenen -Roma mücadelesi 'da oynandı. İspanyol ekibi Sevilla, zorlu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını yazdıran taraf oldu.

corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Pandemi arasından önce oynanamayan -Roma karşılaşması 'nın Duisburg kentinde oynandı. İspanyol ekibi Sevilla, 2-0'lık skorla adını yazdırmayı başardı.

Sevilla'yı son 8'e taşıyan golleri 21'de Sergio Reguilon ile 44'te Youssef En Nesyri kaydetti.

Roma'da milli futbolcumuz maçı yedek kulübesinde tamamladı.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 21:56
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