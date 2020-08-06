Sevilla 2-0 Roma | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda corona virüsü nedeniyle ertelenen Sevilla-Roma mücadelesi Almanya'da oynandı. İspanyol ekibi Sevilla, zorlu karşılaşmadan 2-0 galip ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
Avrupa Ligi corona virüsü salgını nedeniyle verilen aranın ardından son 16 turu maçlarıyla devam ediyor. Pandemi arasından önce oynanamayan Sevilla-Roma karşılaşması Almanya'nın Duisburg kentinde oynandı. İspanyol ekibi Sevilla, 2-0'lık skorla adını çeyrek finale yazdırmayı başardı.
Sevilla'yı son 8'e taşıyan golleri 21'de Sergio Reguilon ile 44'te Youssef En Nesyri kaydetti.
Roma'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder maçı yedek kulübesinde tamamladı.
- 06.08.2020
- Güncelleme: 06.08.2020 21:56
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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