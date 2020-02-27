Malmö 0-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu rövanş maçında Alman ekibi Wolfsburg 2-1'in rövanşında deplasmanda İsveç temsilcisi Malmö ile karşılaştı. Wolfsburg sahadan 3-0'lık net bir skorla ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Josip Brekalo, Yannick Gerhardt ve Joao Victor kaydetti.
UEFA Avrupa ligi'nde heyecan son 32 turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti. Alman ekibi Wolfsburg, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup ettiği İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geldi.
Wolfsburg maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmada sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.
Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri Josip Brekalo, Yannick Gerhardt ve Joao Victor kaydetti.
Bu skorla Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 00:10
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