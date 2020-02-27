Malmö 0-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

UEFA Avrupa ligi'nde heyecan son 32 turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti. Alman ekibi Wolfsburg, ilk maçta sahasında 2-1 mağlup ettiği İsveç temsilcisi Malmö ile karşı karşıya geldi.

Wolfsburg maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmada sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri Josip Brekalo, Yannick Gerhardt ve Joao Victor kaydetti.

Bu skorla Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.