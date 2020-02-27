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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Wolfsburg, Malmö'yü kupanın dışına itti

0-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

Malmö 0-3 Wolfsburg | MAÇ SONUCU

'nde son 32 turu rövanş maçında ekibi Wolfsburg 'in rövanşında deplasmanda temsilcisi ile karşılaştı. Wolfsburg sahadan 'lık net bir skorla ayrıldı ve adını son 16 turuna yazdırdı. Alman ekibine galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti.

'nde heyecan son 32 turu rövanş karşılaşmaları ile devam etti. ekibi Wolfsburg, ilk maçta sahasında mağlup ettiği temsilcisi ile karşı karşıya geldi.

Wolfsburg maçın başından sonuna kadar üstün götürdüğü karşılaşmada sahadan 'lık galibiyet ile ayrıldı.

Wolfsburg'a galibiyeti getiren golleri , ve kaydetti.

Bu skorla Wolfsburg UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna yazdırdı.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 00:10
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