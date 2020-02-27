Ajax Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Ajax-Getafe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Ajax Getafe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Ajax Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'nde son 16'ya kalacak takımlar bu akşam netleşiyor. ekibi Ajax, 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Getafe'yi konuk ediyor. Bu turun dikkat çeken eşleşmelerinden olan Ajax-Getafe mücadelesini futbolseverler de merakla bekliyor. Peki, Ajax-Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte detaylar...

Son 32 Turu'nda ekibi Ajax, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Getafe'yi ağırlayacak. İlk maçta şok bir skor alarak mağlup olan Ajax'ın turu geçip geçemeyeceği merakla bekleniyor. Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech bu maçta forma giyemeyecek.

AJAX-GETAFE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hollanda ekibi Ajax'ın Amsterdam Arena'da Getafe'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve kritik mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Ajax: Onana, Dest, Alvarez, Blind, Martinez, Eiting, Gravenberch, van de Beek, Tadic, Promes, Babel

Getafe: Soria, Suarez, Olivera, Etxeita, Ortega, Nyom, Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Mata, Deyverson

SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting'i ağırlayacak , rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

  1. 27.02.2020
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