Ajax Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalacak takımlar bu akşam netleşiyor. Hollanda ekibi Ajax, 2-0 mağlup olduğu maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Getafe'yi konuk ediyor. Bu turun dikkat çeken eşleşmelerinden olan Ajax-Getafe mücadelesini futbolseverler de merakla bekliyor. Peki, Ajax-Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'de hangi oyuncular var? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Hollanda ekibi Ajax, 2-0 yenildiği maçın rövanşında İspanyol temsilcisi Getafe'yi ağırlayacak. İlk maçta şok bir skor alarak mağlup olan Ajax'ın turu geçip geçemeyeceği merakla bekleniyor. Ev sahibi takımın yıldız oyuncusu Hakim Ziyech bu maçta forma giyemeyecek.
AJAX-GETAFE AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Hollanda ekibi Ajax'ın Amsterdam Arena'da Getafe'yi konuk edeceği UEFA Avrupa Ligi maçı bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve kritik mücadele, beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
Ajax: Onana, Dest, Alvarez, Blind, Martinez, Eiting, Gravenberch, van de Beek, Tadic, Promes, Babel
Getafe: Soria, Suarez, Olivera, Etxeita, Ortega, Nyom, Cucurella, Maksimovic, Arambarri, Mata, Deyverson
SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak. Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek. Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
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Toplam 1
Yorum
Fbli Soran olursa kadıköydeki fb galibiyetinin önemi yok dersiniz.
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Yükseliş devri
Toplam 1
Yorum
kemal kılıç hüseyin hocam rize maçına dikkat edin Trabzon spordan puan ve puan alacaklarına inanmışlar çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
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Antalya maçı Şansalan’ın
Toplam 1
Yorum
FB40 GSLİ GÖKÇEK VARSA YETER MAÇA GİTMEYE GEREK YOK ANTALYA 2 FENERBAHÇE 1 GENE VAR KONUŞULACAK
Ajax Getafe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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