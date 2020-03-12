Eintracht Frankfurt 0-3 Basel | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Basel tur kapısını 3 golle araladı!

0-3 | MAÇ SONUCU

Eintracht Frankfurt 0-3 Basel | MAÇ SONUCU

son 16 turunda , Commerzbank-Arena'da konuk olduğu 'u Campo, Bua ve Frei'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.

son 16 turunda ile karşı karşıya geldi.

Commerzbank-Arena'da oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Basel, Campo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarının 73. dakikasında ekibinde Bua, farkı 2'ye çıkardı.

85. dakikada deplasman ekibinde Frei, durumu 3-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Basel, 3-0'lık skorla büyük avantajı kaptı.

  1. 12.03.2020
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