Eintracht Frankfurt 0-3 Basel | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Basel, Commerzbank-Arena'da konuk olduğu Eintracht Frankfurt'u Campo, Bua ve Frei'nin attığı gollerle 3-0 mağlup ederek tur kapısını araladı.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Eintracht Frankfurt ile Basel karşı karşıya geldi.
Commerzbank-Arena'da oynanan karşılaşmanın 27. dakikasında Basel, Campo'nun attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
İkinci yarının 73. dakikasında İsviçre ekibinde Bua, farkı 2'ye çıkardı.
85. dakikada deplasman ekibinde Frei, durumu 3-0'a getirdi.
Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve Basel, 3-0'lık skorla büyük avantajı kaptı.
- 12.03.2020
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