LASK Linz 0-5 Manchester United | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Manchester United, son 16 turu ilk maçında turnuvanın flaş takımlarından Avusturya ekibi LASK Linz'e konuk oldu. İngiliz devi, Linzer Stadı'nda koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Odion Ighalo, Daniel James, Juan Mata, Mason Greenwood ve Andreas Pereira'nın golleriyle 5-0 kazanıp büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçı 19 Mart Perşembe günü Old Trafford'da oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Avusturya ekibi LASK Linz ile İngiliz devi Manchester United, Linzer Stadı'nda karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 5-0'lık skorla kazanarak rövanş öncesi tur kapısını araladı.
ManU'ya galibiyeti getiren golleri 28'de Odion Ighalo, 58'de Daniel James, 82'de Juan Mata, 90+1'de Mason Greenwood ve 90+5'te Andreas Pereira kaydetti.
Karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü Manchester United'ın evi Old Trafford'da oynanacak.
- 12.03.2020
- Güncelleme: 12.03.2020 22:49
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