LASK Linz 0-5 Manchester United | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
12 Mart 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Manchester United'dan çeyrek finale dev adım!

Linz 0-5 | MAÇ SONUCU

LASK Linz 0-5 Manchester United | MAÇ SONUCU

'nin favorileri arasında gösterilen , son 16 turu ilk maçında turnuvanın flaş takımlarından ekibi Linz'e konuk oldu. İngiliz devi, Linzer Stadı'nda koronavirüs nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Odion Ighalo, , , Mason Greenwood ve Andreas Pereira'nın golleriyle 5-0 kazanıp büyük avantaj yakaladı. Rövanş maçı Perşembe günü 'da oynanacak.

son 16 turu ilk maçında ekibi Linz ile İngiliz devi , Linzer Stadı'nda karşı karşıya geldi. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadeleyi Kırmızı Şeytanlar 5-0'lık skorla kazanarak rövanş öncesi tur kapısını araladı.

ManU'ya galibiyeti getiren golleri 28'de Odion Ighalo, 58'de , 82'de , 90+1'de Mason Greenwood ve 90+5'te Andreas Pereira kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı Perşembe günü Manchester United'ın evi 'da oynanacak.

  1. 12.03.2020
  2. Güncelleme: 12.03.2020 22:49
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