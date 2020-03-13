Futbol ailesinden çıkarma

Futbol ailesi Başakşehir maçında gövde gösterisi yaptı. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mehmetçik'e destek için davetiyle, TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları ile Başakşehir'in eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve milli takım eski teknik direktörü Mustafa Denizli tribünde yer aldı.

TRİBÜNLER TEK RENK, TEK YÜREK

Başakşehir'i desteklemek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen taraftarlar, tribünleri doldurdu. Tek renk, tek yürek olan taraftarlarımız, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı tişört ve atkılarla, Avrupa'ya birlik mesajı gönderdi.