Futbol ailesinden çıkarma
Futbol ailesi Başakşehir maçında gövde gösterisi yaptı.
Futbol ailesi Başakşehir maçında gövde gösterisi yaptı. Başkan Göksel Gümüşdağ'ın Mehmetçik'e destek için davetiyle, TFF Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Süper Lig'deki bazı kulüplerin başkanları ile Başakşehir'in eski teknik direktörü Abdullah Avcı ve milli takım eski teknik direktörü Mustafa Denizli tribünde yer aldı.
TRİBÜNLER TEK RENK, TEK YÜREK
Başakşehir'i desteklemek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen taraftarlar, tribünleri doldurdu. Tek renk, tek yürek olan taraftarlarımız, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı tişört ve atkılarla, Avrupa'ya birlik mesajı gönderdi.
- 13.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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