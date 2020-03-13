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13 Mart 2020, Cuma
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ailesinden çıkarma

Futbol ailesinden çıkarma

ailesi maçında gövde gösterisi yaptı.

ailesi maçında gövde gösterisi yaptı. Başkan 'ın Mehmetçik'e destek için davetiyle, Başkanı , A Milli Takım Şenol Güneş, Başkanı , Kulüpler Birliği ve Başkanı , 'deki bazı kulüplerin başkanları ile Başakşehir'in eski teknik direktörü ve milli takım eski teknik direktörü tribünde yer aldı.

TRİBÜNLER TEK RENK, TEK YÜREK
Başakşehir'i desteklemek için Türkiye'nin dört bir yanından gelen taraftarlar, tribünleri doldurdu. Tek renk, tek yürek olan taraftarlarımız, "Hepimiz birimiz, birimiz hepimiz için' yazılı tişört ve atkılarla, Avrupa'ya birlik mesajı gönderdi.

  1. 13.3.2020
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