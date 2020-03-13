Gururumuz Şehir

Avrupa'daki gururumuz Başakşehir, tarih yazıyor. Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Kopenhag'ı ağırlayan turuncu-lacivertliler, üstün oynadığı maçta Visca'nın penaltısıyla tur kapısını araladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen taraftarlarımızla dolu tribünler önünde maça hızlı başlayan temsilcimiz, 9'da gole çok yaklaştı. Visca'nın vuruşunda Crivelli'ye çarpan top, yön değiştirip direkten döndü. İlk yarıda Kopenhag'ın tek ciddi atağında Santos, Mert'i geçemedi. 33'te ise Demba Ba'nın gelişine vuruşu direği yaladı. İkinci yarıda rakibi karşısında gol arayan Başakşehir'de 75'te kaleciyle karşı karşıya kalan Robinho vurdu, kaleciyi geçip dışarı doğru çıkan topa Demba Ba ayak koyamadı. Aynı Demba Ba, 85'te bu sefer defanstan seken topta penaltıyı aldı. Visca, 88'de Türkiye'yi sevince boğdu. Rövanş 19 Mart'ta seyircisiz oynanacak.

KORONAVİRÜSE ÖNLEM

Başakşehir tribünlerinde korona virüse karşı alınan önlemler gözden kaçmadı. Maske ile tribünlerde oturan bazı futbolseverlerin, ellerine de sık sık kolonya ve anti bakteriyel jel döktüğü görüldü. Ayrıca her iki takım futbolcuları da koronavirüs önlemleri kapsamında, maç öncesi seremoni sırasında tokalaşmadı.

ÜLKE PUANI İÇİN İYİ OLDU

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, ülke puanı açısından çok değerli bir galibiyet aldıklarını vurguladı. Buruk "Değerli bir galibiyet oldu. Avusturya temsilcisi LASK Linz de Manchester United'a 5-0 kaybetmiş, ülke puanı açısından çok değerli oldu. Umarım bu turu geçeriz ve avantaj elde ederiz" diye konuştu.