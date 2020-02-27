Gent Roma UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Roma, ilk maçından 1-0'lık üstünlükle ayrıldığı UEFA Avrupa Ligi son 32 turu karşılaşmasının rövanşında Gent'e konuk oluyor.

GENT - ROMA MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda oynanacak Gent - Roma mücadelesi, 27 Şubat Perşembe günü saat 20:55'te başlayacak. Öte yandan Gent - Roma karşılaşması, beIN Sports 2 kanalından naklen ve canlı olarak ekranlara gelecek.

ROMA SATILIYOR!

Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in de formalarını giydiği Serie A ekiplerinden Roma satılabilir! İtalya basınında yer alan habere göre İtalya'nın köklü kulüplerinden olan Roma'ya ABD'li milyarder Dan Friedkin talip oldu! Roma'nın satışı için bahsi geçen meblağ ise en az 750 milyon dolar olarak belirtildi!

1927'de kurulan Roma, kulübün çoğunluk hisselerini satmak için ABD'li milyarder Dan Friedkin'in sahibi olduğu Friedkin Group ile satış görüşmeleri yapıyor. La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre taraflar anlaşmaya çok yakın ve şubat ayı sonuna kadar kulübün satışı resmileşecek.

Financial Times, Aralık 2019'da milli futbolcular Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği İtalya Serie A takımlarından Roma'nın borçlarıyla birlikte 750 milyon avroya Friedkin Group'a satılması için anlaşmaya yakın olunduğunu duyurmuştu.

Milano borsasında işlem gören Roma'nın hisseleri açılışta yüzde 10'a yakın değer kazandıktan sonra TSİ 15.42'de yüzde 4,87 artış ile işlem görüyor.

ROMA'DA TARİHİ PİŞMANLIK! HAALAND...

Avrupa futbolunu golleriyle kasıp kavuran Erling Haaland ile ilgili şok bir haber gündeme düştü. Bu sezon önce Salzburg şimdi de Dortmund'la başarılı maçlar çıkaran Norveçli forveti 2 yıl önce Roma'nın reddettiği ortaya çıktı.

Daily Mail'de yer alan haberde, Haaland'ın 17 yaşındayken Roma'ya önerildiği hem de 3.3 milyon euroya böyle bir teklifin geldiği belirtildi. Ancak Roma'nın kabul etmediği ve genç golcünün mecburen Salzburg'a gittiği bildirildi.

19 yaşındaki futbolcunun Dortmund formasıyla PSG'ye karşı Şampiyonlar Ligi son 16 turunda gösterdiği başarı Roma'yı adeta pişman etti. Genç yıldızın değerinin yüzde bin 100 arttığı kaydedildi.