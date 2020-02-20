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20 Şubat 2020, Perşembe
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1-0 MAÇ SONUCU

Roma 1-0 Gent MAÇ SONUCU

son 32 turunda İtalyan devi ile ekibi karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Roma 13'üncü dakikada Carles Perez'in attığı golle 1-0 kazandı. Milli futbolcumuz zorlu karşılaşmada görev almadı.

son 32 turu ilk maçında İtalyan devi , temsilcisi 'i konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj yakaladı.

Roma'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Carles Perez attı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan forma şansı bulamadı.

Rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 01:21
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