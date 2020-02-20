UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda İtalyan devi Roma ile Belçika ekibi Gent karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşmayı Roma 13'üncü dakikada Carles Perez'in attığı golle 1-0 kazandı. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder zorlu karşılaşmada görev almadı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında İtalyan devi Roma, Belçika temsilcisi Gent'i konuk etti. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj yakaladı.
Roma'ya galibiyeti getiren golü 13. dakikada Carles Perez attı. Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Cengiz Ünder forma şansı bulamadı.
Rövanş maçı 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 01:21
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Roma 1-0 Gent MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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