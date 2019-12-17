Kupaya selam Lizbon'la devam
Avrupa’da yoluna devam eden tek temsilcimiz olan Medipol Başakşehir, son 32 turunda Portekiz’den Sporting Lizbon’la eşleşti. İlk maç 20 Şubat’ta Lizbon’da.
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapıldı. Avrupa'dak gururumuz Başakşehir, Portekiz'in Sporting Lizbon takımıyla eşleşti. Temsilcimiz ilk maçı 20 Şubat'ta Lizbon'da oynayacak. Rövanş 27 Şubat'ta İstanbul'da. 18 kez lig, 17 kez kupa şampiyonluğu yaşayan Sporting, daha önce Beşiktaş, Kocaeli ve Gençlerbirliği ile toplamda 6 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgi aldı. Tek yenilgiyi 2002-03'te sahasında Gençlerbirliği'nden aldı.
S. LİZBON ESKİ GÜNLERİNİ ARIYOR
Yeşil-beyazlılar, 2004- 05'te Avrupa Ligi'nde finalde CSKA Moskova'ya kaybetti. Şampiyonlar Ligi'nde 2008-2009'da son 16, Avrupa Ligi'nde 2011-2012'de yarı final, 2017-2018'de de çeyrek finale yükseldi. Portekiz ekibi, ligde lider Benfica'nın 16 puan gerisinde. 12 gol, 9 asistle oynayan Portekizli Fernandes ve 6 gol, 2 asist katkısı sağlayan Brezilyalı forvet Phellype takımın önemli isimleri.
BU SEZON 3 HOCAYLA ÇALIŞTI
Sporting, bu sezon 3 farklı teknik adamla çalıştı. Sezona Hollandalı Keizer'le başlarken, 4. haftada teknik adam değişikliğine gitti. Kısa bir süre Portekizli Pontes'le yola devam edip, eylül ayının sonunda takımın başına 43 yaşındaki Silas'ı getirdi.
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