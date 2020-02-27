Celtic 1-3 Kopenhag | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Kopenhag sürpriz yaptı!

1-3 | MAÇ SONUCU

Celtic 1-3 Kopenhag | MAÇ SONUCU

son 32 turu rövanş karşılaşmasında , ilk maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldığı karşısında 3-1 mağlup oldu ve son 16 turuna veda etti. Kopenhag ise İskoçya deplasmanından sürpriz yaparak 3-1'lik galibiyetle adını son 16 turuna yazdırdı.

İskoçya devi , son 32 turu rövanş karşılaşmasında karşı karşıya geldi. Yeşil beyazlılar, ilk maçından 1-1'lik eşitlikle ayrıldığı mücadeleni rövanşında 3-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti. Kopanheg, zorlu deplasmanından 3-1'lik bir skorla kazanarak bir üst tura yükseldi.

'a turu getiren gollerini 51. dakikada Michael Santos, 85. dakikada Pep Biel ve 88. dakikada Dame N'Doye kaydetti. Tura veda eden Celtic'in tek golünü ise 83. dakikada Odsonne Edouard penaltıdan attı.

KURA ÇEKİMİ BUGÜN
Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi bugün yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 32 turu ilk maçında 3-1 mağlup olduğu Sporting'i ağırlayacak Medipol Başakşehir, rakibini elemesi halinde kuraya katılacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 28.02.2020 01:10
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