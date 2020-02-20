Olympiakos 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. olarak bitiren Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal son 32 turunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Arsenal ikinci yarıda oyunda üstünlüğü kurdu ve Alexander Lacazette 81. dakikada takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Maçta başka gol çıkmadı ve zorlu mücadele 1-0 Arsenal'in üstünlüğüyle sona erdi.