Olympiakos 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Yunanistan ekibi Olympiakos ile İngiliz devi Arsenal karşı karşıya geldi. İngiliz devi, 81. dakikada Lacazette'le bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.
Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. olarak bitiren Olympiakos ile UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nu lider tamamlayan Arsenal son 32 turunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Arsenal ikinci yarıda oyunda üstünlüğü kurdu ve Alexander Lacazette 81. dakikada takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Maçta başka gol çıkmadı ve zorlu mücadele 1-0 Arsenal'in üstünlüğüyle sona erdi.
- 20.02.2020
- Güncelleme: 21.02.2020 00:56
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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