Olympiakos 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Lacazette attı Arsenal avantajı kaptı

0-1 | MAÇ SONUCU

Olympiakos 0-1 Arsenal | MAÇ SONUCU

son 32 turunda Yunanistan ekibi ile İngiliz devi karşı karşıya geldi. İngiliz devi, 81. dakikada Lacazette'le bulduğu golle mücadeleyi 1-0 kazandı ve rövanş maçı öncesi avantajın sahibi oldu.

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nu 3. olarak bitiren ile H Grubu'nu lider tamamlayan son 32 turunda karşı karşıya geldi. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı. Arsenal ikinci yarıda oyunda üstünlüğü kurdu ve Alexander Lacazette 81. dakikada takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Maçta başka gol çıkmadı ve zorlu mücadele 1-0 Arsenal'in üstünlüğüyle sona erdi.

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 21.02.2020 00:56
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