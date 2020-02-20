Shakhtar Donetsk - Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Portekiz ekibi Benfica karşı karşıya geliyor. Peki UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 3. tamamlayan Shakhtar Donetsk ile yine aynı kulvardan gelen Benfica karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Shakhtar Donetsk - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.
AVRUPA LİGİ SHAKHTAR DONETSK - BENFICA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Shakhtar Donetsk - Benfica karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak ve BeIN Sports BeIN Connect'ten naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Bobby Madden yönetecek.
MUHTEMEL 11'LER
Shakhtar Donetsk: Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Tete, Marlos, Taison; Junior Moraes.
Benfica: Vlachodimos; Tomas Tavares, Ruben Dias, Francisco Ferreira, Alex Grimaldo; Pizzi, Samaris, Florentino Luis, Rafa Silva; Seferovic, Chiquinho.
- 20.02.2020
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Toplam 1
Yorum
cascan Parasını veremediğiniz müddetçe bu tür kafa sakatlıklarının önüne geçemezsiniz.Zaten en büyük hastalık psikolojik olan değil mi?
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK mızın biraz nefes almasına katkı verecek olan bu kampanya daha gecikilmeden devreye konulmalı.Yoksa seneye elimiz kolumuz bağlı olacak
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK ve diğer büyük kulüpler,kişilerin ihtiraslarına kurban edildiler.Denetimsiz ve yaptırımsız harcamalar ve çanak tutan bir TFF.
Shakhtar Donetsk - Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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