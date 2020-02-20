Shakhtar Donetsk - Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

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Shakhtar Donetsk - Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 32 turunda Ukrayna ekibi ile Portekiz ekibi karşı karşıya geliyor. Peki UEFA Avrupa Ligi Shakhtar Donetsk - Benfica maçı , saat kaçta ve İşte tüm detaylar...

son 32 turunda, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 3. tamamlayan ile yine aynı kulvardan gelen karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Shakhtar Donetsk - Benfica maçı , saat kaçta ve sorusunun yanıtını arıyor.

AVRUPA LİGİ SHAKHTAR DONETSK - BENFICA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Shakhtar Donetsk - Benfica karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak ve BeIN Sports BeIN Connect'ten naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Bobby Madden yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Tete, Marlos, Taison; Junior Moraes.

Benfica: Vlachodimos; Tomas Tavares, Ruben Dias, Francisco Ferreira, Alex Grimaldo; Pizzi, Samaris, Florentino Luis, Rafa Silva; Seferovic, Chiquinho.

  1. 20.02.2020
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