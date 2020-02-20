Shakhtar Donetsk - Benfica UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı skor

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda, Şampiyonlar Ligi C Grubu'nu 3. tamamlayan Shakhtar Donetsk ile yine aynı kulvardan gelen Benfica karşı karşıya geliyor. Futbol severler ise arama motorlarında Shakhtar Donetsk - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusunun yanıtını arıyor.

AVRUPA LİGİ SHAKHTAR DONETSK - BENFICA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu Shakhtar Donetsk - Benfica karşılaşması 20 Şubat Perşembe (Bugün) Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde oynanacak. Saat 20.55'te başlayacak ve BeIN Sports BeIN Connect'ten naklen yayınlanacak olan karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan Bobby Madden yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Tete, Marlos, Taison; Junior Moraes.

Benfica: Vlachodimos; Tomas Tavares, Ruben Dias, Francisco Ferreira, Alex Grimaldo; Pizzi, Samaris, Florentino Luis, Rafa Silva; Seferovic, Chiquinho.