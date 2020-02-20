Ludogorets 0-2 Inter | MAÇ SONUCU - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler UEFA Avrupa Ligi Inter'den çeyrek finale dev adım

Ludogorets 0-2 Inter | MAÇ SONUCU

Ludogorets 0-2 Inter | MAÇ SONUCU

'nin favorileri arasında gösterilen Inter, son 32 turu ilk maçında konuk olduğu Bulgar ekibi Ludogorets'i 2-0 mağlup etti. İtalyan temsilcisi 71'de ve 90+5'te 'nun golleriyle zafere uzanıp evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.

son 32 turu ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile İtalyan devi Inter karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0'lık skorla kazanarak çeyrek finale büyük bir adım attı.

Dengeli geçen ilk yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalırken, taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.

İkinci yarıda kontrolü tamamen ele geçiren İtalyanlar, 71. dakikada yeni transferi 'in golüyle 1-0 öne geçti. Danimarkalı yıldız, Inter formasıyla ilk golünü kaydetti.

1-0'dan sonra kontratak kovalayan Inter, 90+5'te 'nun penaltı golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Inter ile Ludogorets arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat Perşembe günü Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.

  1. 20.02.2020
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