Ludogorets 0-2 Inter | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi'nin favorileri arasında gösterilen Inter, son 32 turu ilk maçında konuk olduğu Bulgar ekibi Ludogorets'i 2-0 mağlup etti. İtalyan temsilcisi 71'de Christian Eriksen ve 90+5'te Romelu Lukaku'nun golleriyle zafere uzanıp evinde oynayacağı rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçında Bulgar ekibi Ludogorets Razgrad ile İtalyan devi Inter karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı konuk ekip 2-0'lık skorla kazanarak çeyrek finale büyük bir adım attı.
Dengeli geçen ilk yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalırken, taraflar soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle girdi.
İkinci yarıda kontrolü tamamen ele geçiren İtalyanlar, 71. dakikada yeni transferi Christian Eriksen'in golüyle 1-0 öne geçti. Danimarkalı yıldız, Inter formasıyla ilk golünü kaydetti.
1-0'dan sonra kontratak kovalayan Inter, 90+5'te Romelu Lukaku'nun penaltı golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.
Inter ile Ludogorets arasındaki rövanş mücadelesi 27 Şubat Perşembe günü Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanacak.
- 20.02.2020
- 10 yaşındaki Manchester United taraftarından Klopp'a mektup: Lütfen artık kaybedin
- Ufuk Sarıca: Avrupa Şampiyonası Elemeleri'ne kazanarak başlamak en büyük isteğimiz
- Bursaspor'da Igor Wanderson Da Silva ile yollar ayrıldı
- Gençlerbirliği'nde MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları sürüyor
- "TSYD toplantısına tüm başkanlar katılmalı"
- Nihat Özdemir'den Ali Koç için flaş sözler: Bıktım artık bir insan günde 5 kere arar mı?
- Hıncal Uluç: Türkiye'de 3 büyükler ile kardeş olmayı göze alacak kulüp yok
- Erman Toroğlu: Bildiriye kim imza attıysa şu anda konuşamaz
- Hıncal Uluç: Öğrendim ki Erman beni mahkemeye vermiş
- Levent Tüzemen: Bence risk alması gereken takım Fenerbahçe
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Ludogorets 0-2 Inter | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.