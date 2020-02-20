Glasgow Rangers 3-2 Braga | MAÇ SONUCU
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Braga'yı konuk eden Glasgow Rangers, 2-0 geriye düştüğü maçtan son 23 dakikada attığı gollerle 3-2 galip ayrılmayı başardı. İskoç ekibinde iki gol atan Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi maça damgasını vurdu.
UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda geceye damgasını vuran maç İskoçya'da oynandı.
Liverpool'un efsane futbolcusu Steven Gerrard'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Glasgow Rangers, Ibrox Park'ta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Braga'yı 2-0 geriden gelip 3-2 devirmeyi başardı.
Beşiktaş'ın yer aldığı ilk tur grubunu lider tamamalyan Braga, İskoçya'da maça hızlı başladı. Portekiz ekibi 11. dakikada Fransergio'nun golüyle 1-0 öne geçti.
İlk yarı 1-0 tamamlanırken, 59'da Abel Ruiz Braga adına farkı ikiye çıkardı: 0-2.
Bu golden sonra adeta dirilen Rangers, 67'de Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'nin attığı golle farkı bire indirdi: 1-2.
Baskısını artıran İskoç temsilcisi 75'te Aribo ile skora dengeyi getirdi: 2-2.
Rangers adına geri dönüşün kıvılcımını yakan Ianis Hagi, 82. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydedip maçın kahramanı oldu: 3-2.
Rangers, bu galibiyetle 27 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.
- 21.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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