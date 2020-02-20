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20 Şubat 2020, Perşembe
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3-2 Braga | MAÇ SONUCU

Glasgow Rangers 3-2 Braga | MAÇ SONUCU

son 32 turunda Braga'yı konuk eden , 2-0 geriye düştüğü maçtan son 23 dakikada attığı gollerle 3-2 galip ayrılmayı başardı. İskoç ekibinde iki gol atan 'nin oğlu maça damgasını vurdu.

son 32 turunda geceye damgasını vuran maç İskoçya'da oynandı.

'un efsane futbolcusu 'ın teknik direktörlüğünü yaptığı , Ibrox Park'ta konuk ettiği Portekiz temsilcisi Braga'yı 2-0 geriden gelip 3-2 devirmeyi başardı.

'ın yer aldığı ilk tur grubunu lider tamamalyan Braga, İskoçya'da maça hızlı başladı. Portekiz ekibi 11. dakikada Fransergio'nun golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarı 1-0 tamamlanırken, 59'da Abel Ruiz Braga adına farkı ikiye çıkardı: 0-2.

Bu golden sonra adeta dirilen Rangers, 67'de 'nin oğlu 'nin attığı golle farkı bire indirdi: 1-2.

Baskısını artıran İskoç temsilcisi 75'te Aribo ile skora dengeyi getirdi: 2-2.

Rangers adına geri dönüşün kıvılcımını yakan Ianis Hagi, 82. dakikada takımına galibiyeti getiren golü kaydedip maçın kahramanı oldu: 3-2.

Rangers, bu galibiyetle 27 Şubat'ta Portekiz'de oynanacak rövanş öncesi avantajı eline geçirdi.

  1. 21.02.2020
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