APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçında APOEL ile Basel karşı karşıya gelecek. Güney Kıbrıs ekibi APOEL, İsviçre temsilcisi olan zorlu rakibi karşısında ev sahibi üstünlüğünü kullanmaya çalışacak. Konuk ekip Basel ise deplasmanda alacağı galibiyet ya da gollü beraberlikle evine avantajlı dönme hedefinde. Peki, APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadelenin yayın bilgileri ve ayrıntılar fotomac.com.tr'de...
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor... Son 32 Turu kapsamında APOEL ile Basel karşılaşacak. Maçın yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor... İşte yanıtı...
APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Neo GSP Stadyumu'nda oynanacak olan APOEL - Basel maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da. Mücadelenin yayıncısı ise beIN Connect'te...
- 20.02.2020
- Güncelleme: 20.02.2020 15:48
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Toplam 1
Yorum
cascan Parasını veremediğiniz müddetçe bu tür kafa sakatlıklarının önüne geçemezsiniz.Zaten en büyük hastalık psikolojik olan değil mi?
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK mızın biraz nefes almasına katkı verecek olan bu kampanya daha gecikilmeden devreye konulmalı.Yoksa seneye elimiz kolumuz bağlı olacak
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Beşiktaş'ın bağış kampanyası start alıyor! Hedeflenen rakam ortaya çıktı
Toplam 3
Yorum
cascan BJK ve diğer büyük kulüpler,kişilerin ihtiraslarına kurban edildiler.Denetimsiz ve yaptırımsız harcamalar ve çanak tutan bir TFF.
APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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