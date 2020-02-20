APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor... Son 32 Turu kapsamında APOEL ile Basel karşılaşacak. Maçın yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor... İşte yanıtı...

APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Neo GSP Stadyumu'nda oynanacak olan APOEL - Basel maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da. Mücadelenin yayıncısı ise beIN Connect'te...