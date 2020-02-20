APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? - Son dakika UEFA Avrupa Ligi haberleri - Fotomaç
20 Şubat 2020, Perşembe
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- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

son 32 Turu ilk maçında ile karşı karşıya gelecek. ekibi APOEL, temsilcisi olan zorlu rakibi karşısında ev sahibi üstünlüğünü kullanmaya çalışacak. Konuk ekip Basel ise deplasmanda alacağı galibiyet ya da gollü beraberlikle evine avantajlı dönme hedefinde. Peki, APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadelenin yayın bilgileri ve ayrıntılar fotomac.com.tr'de...

'nde heyecan devam ediyor... Son 32 Turu kapsamında ile karşılaşacak. Maçın yayın bilgileri sporseverler tarafından araştırılıyor... İşte yanıtı...

APOEL - Basel UEFA Avrupa Ligi son 32 Turu ilk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Neo GSP Stadyumu'nda oynanacak olan APOEL - Basel maçı 20 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da. Mücadelenin yayıncısı ise beIN Connect'te...

  1. 20.02.2020
  2. Güncelleme: 20.02.2020 15:48
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