Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan takımların, kura çekimi gerçekleştirildi. İsviçre'nin Nyon kentinde yapılan çekimlerde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi, Danimarka ekibi Kopenhag oldu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya yükselen takımlar belli olmuştu. Seribaşı uygulamasının olmadığı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de katıldığı son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.
İŞTE EŞLEŞMELER
Medipol Başakşehir-Kopenhag
Rangers-Bayer Leverkusen
Inter-Getafe
Olympiakos-Wolverhampton
Wolfsburg-Shakhtar Donetsk
Sevilla-Roma
LASK Linz-Manchester United
Basel-Salzburg-Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibi
İLK MAÇ İSTANBUL'DA
Medipol Başakşehir, rakibi Kopenhag ile 12 Mart'ta İstanbul'da ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart'ta Danimarka'da oynanacak.
Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.
Son 16 kurasına katılım hakkı kazanan son takım, fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt mücadelesiyle belli olacak.
BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KOPENHAG'I TANIYALIM? SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?&NBSP;
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turunda yarışan Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım... Kopenhag UEFA son 16 turuna nasıl yükseldi? İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'ne B Grubu'ndan katılan Kopehag, Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano ile aynı grupta yer alıyordu. İsveç temsilcisi Malmö, gruptan 11 puan toplayarak lider çıkarken, Kopenhag, topladığı 9 puanla 2. sıradan bir üst tura adını yazdırmıştı.
CELTIC'İ ELEDİLER
Son 32 turunda İskoçya temsilcisi Celtic ile eşleşen Kopenhag, eşleşmenin ilk maçında, evinde yeşil-beyazlı ekiple 1-1 berabere kalmıştı. Turun rövanşında Danimarka temsilcisi, zorlu Celtic deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.
BAŞAKŞEHİR İLE EŞLEŞTİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na adını yazdırman Kopenhag'ın bu turdaki rakibi Medipol Başakşehir oldu.
- 28.02.2020
- Güncelleme: 28.02.2020 15:33
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Alexander Sörloth dayı oldu
Toplam 1
Yorum
Mustafa KUL SÖRLOTH, güzel insan, yeğeninle bir ömür yaşamak sana nasip olsun. DÜZGÜN İNSAN
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Fenerbahçe'de moral yemeği pişmanlık yarattı! Ali Koç ve Ersun Yanal...
Toplam 2
Yorum
forew biz şampiyon olacağız , diğerleri kendi aralarında sıralamayı belirlesin... (: (: yılın en komik fıkrası
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Fenerbahçe Beko tanınmaz halde
Toplam 1
Yorum
ibrahim obra gitmez bizim kazımlar hala düşünyor obra giderse yönetim hiç durmasın
Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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