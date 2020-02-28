Başakşehir'in Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu maçlarının tamamlanmasının ardından son 16'ya yükselen takımlar belli olmuştu. Seribaşı uygulamasının olmadığı ve temsilcimiz Medipol Başakşehir'in de katıldığı son 16 turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi.

İŞTE EŞLEŞMELER

Medipol Başakşehir-Kopenhag

Rangers-Bayer Leverkusen

Inter-Getafe

Olympiakos-Wolverhampton

Wolfsburg-Shakhtar Donetsk

Sevilla-Roma

LASK Linz-Manchester United

Basel-Salzburg-Eintracht Frankfurt eşleşmesinin galibi

İLK MAÇ İSTANBUL'DA

Medipol Başakşehir, rakibi Kopenhag ile 12 Mart'ta İstanbul'da ilk maçına çıkacak. Bu karşılaşmanın rövanşı ise 19 Mart'ta Danimarka'da oynanacak.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 12 Mart'ta, rövanşları ise 19 Mart'ta yapılacak. Çeyrek finallerin 9 ve 16 Nisan, yarı finallerin 30 Nisan ve 7 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 27 Mayıs'ta Polonya'nın Gdansk kentinde oynanacak.

Son 16 kurasına katılım hakkı kazanan son takım, fırtına sebebiyle ertelenen ve 28 Şubat Cuma günü TSİ 20:00'de oynanacak Salzburg - Eintracht Frankfurt mücadelesiyle belli olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN RAKİBİ KOPENHAG'I TANIYALIM? SON 16 TURUNA NASIL GELDİ?&NBSP;

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu'nda temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi Danimarka temsilcisi Kopenhag oldu. Portekiz Ligi ekiplerinden Sporting Lizbon'u eleyerek son 16 turunda yarışan Medipol Başakşehir'in rakibi Kopenhag'ı tanıyalım... Kopenhag UEFA son 16 turuna nasıl yükseldi? İşte detaylar...

UEFA Avrupa Ligi'ne B Grubu'ndan katılan Kopehag, Malmö, Dinamo Kiev ve Lugano ile aynı grupta yer alıyordu. İsveç temsilcisi Malmö, gruptan 11 puan toplayarak lider çıkarken, Kopenhag, topladığı 9 puanla 2. sıradan bir üst tura adını yazdırmıştı.

CELTIC'İ ELEDİLER

Son 32 turunda İskoçya temsilcisi Celtic ile eşleşen Kopenhag, eşleşmenin ilk maçında, evinde yeşil-beyazlı ekiple 1-1 berabere kalmıştı. Turun rövanşında Danimarka temsilcisi, zorlu Celtic deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrılarak adını son 16'ya yazdırdı.

BAŞAKŞEHİR İLE EŞLEŞTİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 Turu'na adını yazdırman Kopenhag'ın bu turdaki rakibi Medipol Başakşehir oldu.