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23 Ekim 2019, Çarşamba
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'nde Türk takımları sahaya çıkıyor

UEFA Avrupa Ligi'nde Türk takımları sahaya çıkıyor

'nde gruplarda üçüncü hafta maçları yarın yapılacak. Avrupa'nın 2 numaralı organizasyonunda 'yi temsil eden , ve , üçüncü maçlarını seyircisi önünde oynayacak.

K Grubu'nda ilk 2 maçını kaybeden , üst tura yükselme şansını sürdürmek için sahasında, 4 puanı bulunan Portekiz temsilcisi Braga'yı ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 19.55'te başlayacak ve beIN Sports 1 kanalından yayımlanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.

Avrupa'da 219. maçına çıkacak siyah-beyazlılar, "Kupa 2"de 117. kez mücadele edecek. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 218 maçta rakiplerine 83 kez üstünlük kurdu. 89 karşılaşmayı mağlup tamamlayan Beşiktaş, 46 mücadeleden berabere ayrıldı.

TRABZONSPOR'UN RAKİBİ KRASNODAR

, C Grubu'nda üçüncü haftada 'dan 'ı ağırlayacak. Medical Park Stadı'nda, saat 22.00'de başlayacak karşılaşmayı 'dan Harald Lechner yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1'den yayımlanacak. Grupta iki maçta 1 puan alan Trabzonspor, rakibi karşısında ilk galibiyeti almaya çalışacak. Konuk Krasnodar ise ilk iki açında puanla tanışamadı.

Avrupa kupalarındaki 132. maçını oynayacak bordo-mavili takım, "Kupa 2"de 84. karşılaşmasına çıkacak. Bordo-mavililer, geride kalan 131 maçta 50 galibiyet ve 34 beraberlik aldı, 47 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR, WOLFSBERGER'İ AĞIRLAYACAK

, J Grubu'nda Avusturya temsilcisi Wolfsberger'i konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak karşılaşmayı 'ten hakem Irfan Peljto yönetecek. Müsabaka beIN Sports 2'den yayımlanacak.

Medipol Başakşehir, grupta 1 puanla 3. sırada bulunuyor. Avusturya temsilcisi ise ilk iki maçında 4 puan aldı.

Avrupa kupalarındaki 23. sınavını verecek Medipol Başakşehir, daha önce 22 karşılaşmada sadece 3 galibiyet alabildi. Başakşehir, diğer maçlarda ise 8 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.

  1. 23.10.2019
  2. Güncelleme: 23.10.2019 14:42
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