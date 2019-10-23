CANLI | Ünal Karaman'dan kritik Krasnodar açıklaması | Trabzonspor son dakika haberleri

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Krasnodar maçı öncesi Nwakaeme ile birlikte basın toplantısı düzenledi.

İlk olarak sözü alan Nwakaeme'nin açıklamaları şunlar oldu:



"Benim UEFA maçları öncesinde yaptığım ilk basın toplantım. Burada olduğum için heyecanlıyım. Umarım hepimiz için güzel bir maç olur."

"Daha önce hiç Rus takımına karşı maça çıkmadım. Ben oynasam da oynamasam da tek hedefim takıma katkıda bulunmak."

"KİMİNLE OYNAMAM GEREKİRSE OYNARIM"

"Çok fazla konuşmayı seven biri değilim. Saha içinde işini yapmaya çalışan biriyim. Maçı sabırsızlıkla bekliyorum. Hocam bana sahada olma şansı verirse ben elimden geleni yaparım! Kiminle oynamam gerekirse sahaya çıkar ve oynarım"

Ünal Karaman'ın açıklamalarından öne çıkanlar ise şu şekilde:

"İki takım için de zor bir maç olacak. Gelen misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Umarım sadece futbolun konuşulacağı, sakatlığın olmayacağı ve izleyenlerin keyif alacağı bir karşılaşma olur."

"Antrenman planlamasını yaparken dahi, oyuncu kalitesi ve güç değerlendirildiği anda oyun anlayışı konusunda sapmalar olabiliyor. "

"Trabzonspor'un oynadığı her müsabaka değerlidir. Her takımın kendi içinde yaşadığı zorluklar oluyor."

"Her rakibin silahı ve zaafları var. Baktığınız zaman Krasnodar başarı çıtası üst seviyede olan, son dönemde iyi transferler yapan, altyapıdan çıkardığı oyuncularla Rusya'da keyif veren bir takım. Zor bir maç olacak. Etkili oyuncuları var."

KARAMAN'DAN OBI MIKEL AÇIKLAMASI

"Mikel bir kas sorunu yaşadı. Uzun lig maratonunu dikkate aldığımızda oyuncularımızı dinlendirebiliyoruz."

"KAYBEDENİN ŞANSI KALMAYACAK"

"Biz geçen sene oynadığımız oyunda topla ilişkileri iyi olan, takım savunmasına yardımcı olabilen ve bizim için önemli olan 4 ileri uç oyuncusunu kaybettik. Şartlar ne olursa olsun elimizdeki oyuncu grubu düşündüklerimizi yapmaya çalışıyor. İki takımın da kaderini yarınki maç belirleyecek. Kaybedenin şansı kalmayacak denebilir. Hem bizim için hem de rakibimiz için çok önemli bir müsabaka bu. Biz de bunun bilincindeyiz."

UEFA VE ÜLKE PUANI HAKKINDA...

"Ülke puanı çok hassas ve önemli bir konu. UEFA'da kulüpler bazında biz mantığıyla bakıyoruz, kulüp olarak elde ettiğin başarılar ülkeye yansıyor. Avrupa Ligi'nde başarılı sonuçlar almamız gerekiyor.

"Biz de asıl olan A Milli Takım'dır, biz Milli Takımızın başarılı olmasını, iyi olmasını kulüp takımlarının başarısından daha önde tutarız"

"STURRIDGE'YE DİKKAT EDİYORUZ"

"Daniel Sturridge'i bugünden yarına hazır seviyeye getiremezsiniz ama oyuncumuz çok özel bir oyuncu, arkadaşlarıyla ilişkileri çok iyi. İlk hedefimiz Sturridge'in sakatlığının yeniden nüksetmemesi, biz buna dikkat ediyoruz."