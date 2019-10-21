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21 Ekim 2019, Pazartesi
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Başakşehir- maçına Bosna Hersekli hakem

Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem

'in J Grubu 3. maçında perşembe günü ekibi ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi Bosna Hersekli oldu.

'in J Grubu 3. haftasında sahasında 'nın takımıyla yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.

Mücadelenin dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.

  1. 21.10.2019
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