Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. maçında perşembe günü Avusturya ekibi Wolfsberger ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi Bosna Hersekli Irfan Peljto oldu.
Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi J Grubu 3. haftasında sahasında Avusturya'nın Wolfsberger takımıyla yapacağı maçı Bosna Hersekli hakem Irfan Peljto yönetecek.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 24 Ekim Perşembe günü Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.55'te başlayacak müsabakada Peljto'nun yardımcılıklarını Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek.
Mücadelenin dördüncü hakemi ise Haris Kaljanac olacak.
- 21.10.2019
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Irfan sari Hayirdir nereye
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
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kral Her maçta gol yeme işini de çözersek süper olacak stoperlerin yetersizliği ve çok geri çekilmesi yüzünden gereksiz baskı ve gol yiyoruz
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Trabzonspor’un başarılı gidişatında Ünal Karaman imzası
Toplam 2
Yorum
Paşa Sayın Hocam süperiz ama yediğimiz goller çok basit hatalarla geliyor bunu çözersek takım zımba gibi.Stoperler çok yetersiz kalıyor.
Başakşehir-Wolfsberger maçına Bosna Hersekli hakem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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