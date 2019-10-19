Başakşehir Göztepe'yi uzatmalarda yıktı!

Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında Göztepe'yi Fatih Terim Stadyumu'nda ağırladı.

Ev sahibi ekip dakika 11'de Guldbrandsen'le fileleri havalandırdı, yardımcı hakem ofsayt nedeniyle bayrağını kaldırdı ancak VAR incelemeleri sonucunda hakem golü geçerli saydı.

İlk yarıda başka gol sesi çıkmazken, Göztepe, 64. dakikada eski Başakşehir'li Soner Aydoğdu ile skoru 1-1'e getirdi.

Dakikalar 90+2'yi gösterirken turuncu-lacivertlilerde sahneye Martin Skrtel çıktı ve takımına galibiyeti getiren golü kaydetti.

Bu skor sonrası Başakşehir puanını 14'e yükseltirken, Göztepe 9 puanda kaldı.

Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Medipol Başakşehir'e 2-1 yenilen Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, uzatmalarda yedikleri golle mağlup oldukları için üzgün olduklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tuna, "90 artılarda kalemizde golü gördük. Kazanamadığımızda kaybetmemeliydik. Bunu sağlayamadığımız için üzgünüz." dedi.

Beş maçlık yenilmezlik serilerini bu mücadelede de sürdürmek için sahaya çıktıklarını söyleyen Tuna, şöyle konuştu:

"Bu maça kadar olan kaybetmeme serimiz, bizi kazanma arzusu ile sahaya çıkardı. Başakşehir'in üretkenliğini azaltıp, pozisyonlar bulma düşüncesindeydik, bunu da gerçekleştirdik, golü bulmakta zorlandık. Pozisyon zenginliğine rağmen golü bulamadık. Sahip olduğumuz topları doğru kullanabilsek golle sonuçlanabilecek hücumlar yapabilirdik."

Tamer Tuna, gol yollarındaki sıkıntılarıyla ilgili gelen bir soruya ise şu yanıtı verdi:

"Gol verimi adına düşük seviyedeyiz, attığımız yediğimiz gol aynı. Bu oranı yukarıya çıkarmak zorundayız. Golcülerimizin arzuları, isteği bu konuda çalışmaları çok fazla ama bazen oyuncu bireyselliği sonucumuzu da etkiliyor. Geçen sezondan beri bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Eren de oynadı, şans buldu ama onunla da bunu sağlayamamıştık. Şimdi bir rekabet var, bunun sonucunu bu takım görecektir. Devre arasındaki düşüncemizi daha sonra planlayacağız. Kafamızda düşünceler var."



Süper Lig'in 8. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 2-1 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, "Bu maçtan önce oyuncularımızla da konuşmalarımızda milli aradan sonra takımların toparlanmada sorunlar olduğunu söylüyorduk. Bugün oyunun bölümlerinde bunu uyguladık. Yorgunluklar, ufak tefek sakatlıklar, milli maç sonrası geri dönüş, yolculuklar burada maç oynamak zorlaşıyor. Maç içerisinde bunu yaşadık. Erken gol atıp, öne geçtik. Daha sonra ikinci gol şansı da geldi. Oyunun devamında özellikle ilk yarının sonlarında Göztepe'nin baskısı oldu. İkinci yarı özellikle oyuncu değişikliği de yaptık. Mehmet Topal ile orta sahayı kontrol altına almak istedik. Tam olarak oyun istediğimiz gibi gitmedi. Kaptırdığımız bir topla Soner'in çok güzel bir golü beraberliği yakaladılar. Robinho ve Demba Ba'nın oyuna girdikten sonra oyunu rakip sahaya yerleştirdi. Ceza sahası içerisindeki hareketlilik, pas trafiği lehimize döndü ve son dakika attığımız golle de maçı kazandık. Çok önemli bir goldü. Bu 3 puanın bundan sonra bize daha çok güven ve özellikle sahamızdaki Trabzonspor maçı için yeni bir hedef çizdiğini söyleyebilirim. Şu anda 3. sıraya yükseldik. Bundan sonraki haftalar için liderlik hedefimiz devam edecek. Bugün özellikle maç boyunca ellerinden gelenin en iyisini yapan, doğum günümde bana bu hediyeyi veren Skrtel ve diğer oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonraki haftalar çok daha güçlü bir takım olarak geri döneceğiz" diye konuştu