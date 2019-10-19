Trabzonspor 4-1 Gaziantep FK | MAÇ SONUCU

Karadeniz fırtınası esmeye devam ediyor. Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Medical Park Stadyumu'nda konuk ettiği Gaziantep FK'yı rahat geçti. Bordo-mavililer Sturridge, Sörloth, Sosa ve Yusuf Sarı'nın attığı gollerle rakibini 4-1 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı ve 15 puana ulaşarak maç fazlası ile liderliğe yükseldi.

STURRIDGE ŞOVUNU YAPTI

Trabzonspor'un dünyaca ünlü yıldızı Daniel Sturridge kendini bulmaya başladı. Mücadeleye ilk 11'de başlayan yıldız futbolcu 1 gol ve 1 asistlik performansı ile parmak ısırttı. Daniel Sturridge attığı golden sonra meşhur dansını yaparak taraftarı mest etti.

Gaziantep FK ise bu mağlubiyetle 11 puanda kaldı ve 8. sırada kendine yer buldu. Kırmızı-siyahlıların tek golü Jefferson'dan gelirken Kayoda 84. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

TRABZONSPOR 284 HAFTA SONRA LİDER!

Süper Ligin 8. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup eden Trabzonspor, 284 hafta sonra maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.



Trabzonspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gaziantep FK'yı sahasında 4-1 yenerek 284 haftadır hasret kaldığı liderlik koltuğuna maç fazlasıyla oturdu. Karadeniz ekibi, Süper Lig'de puanını 15'e çıkartarak birinciliğe yükseldi. Bordo-mavililer, en son 2010-11 sezonunun 29. haftasında lider olmuştu. Söz konusu dönemden sonra Trabzonspor, zirvede olma şansı bulmazken, bu hasretine 9 sezon üzerine sonra son verdi.



