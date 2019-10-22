Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 2 imzayı resmen açıkladı!

"Biz sporcu ve sanatçı bir aileyiz. Ben sporun içindeyim; yönetici, sporcu, federasyon başkanlığı, kulüp başkanı olarak. Eşim de ebru sanatıyla uğraşıyor. Bu sergide de farklı bir bakış açısı getirdi. Böyle bir aileyiz. Çok mutlu oldum bu sergi için. Çok büyük emek verdiğini biliyorum.