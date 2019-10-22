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Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu 2 imzayı resmen açıkladı!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan son dakika transfer açıklaması geldi. Başkan Ağaoğlu, 1 ay içinde imzayı atacakları iki futbolcunun ismini resmen açıkladı. İşte Ahmet Ağaoğlu'nun transferle ilgili flaş sözleri...
22 Ekim 2019 Salı 17:12
Güncelleme: 22.10.2019 17:15
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Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eşi Beyza Ağaoğlu'nun Beşiktaş Deniz Müzesi'nde açtığı ebru sergisini gezdi. Ağaoğlu sergi ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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Eşi Beyza Ağaoğlu'nun sergisi için çok emek verdiğini ifade eden Ahmet Ağaoğlu, şunları söyledi;
"Biz sporcu ve sanatçı bir aileyiz. Ben sporun içindeyim; yönetici, sporcu, federasyon başkanlığı, kulüp başkanı olarak. Eşim de ebru sanatıyla uğraşıyor. Bu sergide de farklı bir bakış açısı getirdi. Böyle bir aileyiz. Çok mutlu oldum bu sergi için. Çok büyük emek verdiğini biliyorum.
Dışarıdan gördüğüm kadarıyla ebru sanatı çok zahmetli, sabır isteyen bir sanat. Suya yazı yazmak gibi bir şey. En ufak bir hata, toz parçası yeniden yapılmasına neden oluyor. Bunların hiçbirinin maddi karşılığı yok. Geleneksel sanatın kuşaktan kuşağa aktarılması gerekiyor"
"TAKIM İÇİN SAVAŞMAYAN TEK BİR OYUNCU YOK" UEFA Avrupa Ligi ön eleme turuyla birlikte zorlu bir dönemden geçtiklerini belirten Ahmet Ağaoğlu şöyle devam etti;