Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ilk hafta maçında deplasmanda İtalya'nın Roma takımıyla karşılaşacak. Başakşehir'in grubunda ayrıca Almanya'dan Borussia Mönchengladbach ve Avusturya'dan Wolfsberger takımları bulunuyor. Roma'da Cengiz Ünder, sakatlığından dolayı karşılaşmada görev alamayacak. Roma'nın kadrosunda bir başka Türk futbolcu Mert Çetin de bulunuyor. Peki, Roma - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? Roma - Başakşehir maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Roma - Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele, TSİ 22.00'de başlayacak ve beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fotomac.com.tr'de olacak. Roma ile Başakşehir arasında oynanacak maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Estrada Fernandez yönetecek. Fernandez'in yardımcılıklarını Roberto Alonso ve Teodoro Sobrino yapacak.

MUHTEMEL İLK 11'LER:

Roma: Pau Lopez, Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov, Cristante, Vereout, Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan, Dzeko.

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Aziz Behich, Alexandru Epureanu, Gael Clichy, Mahmut Tekdemir, Mehmet Topal, Edin Visca, Danijel Aleksic, Robinho, Enzo Crivelli.

EKSİK OYUNCULAR...

Roma'da Cengiz Ünder sakatlığı nedeniyle sahada yer alamayacak. Diego Perotti ve Davide Zappacosta ise sakatlığı bulunan diğer isimler arasında yer alıyor.

Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Martin Skrtel, Roma karşısında görev yapamayacak. Turuncu-lacivertlilerde Gökhan İnler ve Kerim Frei da UEFA listesinde yer almadığı için Roma karşısında kadroda bulunamayacak.

NOTLAR...

"SÜRPRİZ İSTEMİYORUZ"

Roma Teknik Direktörü Paulo Fonseca, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Başakşehir, Arda Turan, Skrtel, Robinho gibi tecrübeli ve kariyeri olan oyunculara sahip. Dikkat etmemiz gereken bir takım konumundalar. Kendi liglerinde sürekli olarak sıkı bir şampiyonluk yarışında kupayı kazanmak için mücadele ediyorlar. Sürpriz yaşamak istemiyoruz" dedi.

AVRUPA'DA 21. MAÇ

Başakşehir, Avrupa kupalarında bugüne kadar 20 kez mücadele etti. Turuncu-lacivertliler söz konusu müsabakalarda 3 kez rakiplerini mağlup ederken, 10 kez de sahadan üzgün ayrıldı. 7 kez ise rakipleri ile berabere kaldı. Bu karşılaşmalarda 19 kez rakip fileleri havalandıran Başakşehir, kalesinde ise 29 gole engel olamadı.

İstanbul ekibi, Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele etti.

ROMA İLE İLK KEZ

Başakşehir ile Roma, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Turuncu-lacivertliler daha önce Avrupa'da İtalyan ekipleri ile karşılaşmadı. Roma ise Türk takımlarından Galatasaray, Göztepe, Gaziantepspor ile toplam 8 maç yaptı. Söz konusu müsabakalarda İtalyan temsilcisi 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

ROMA'DA İKİ TÜRK

Roma'da forma giyen Cengiz Ünder, 2017 yazında Başakşehir'den İtalyan temsilcisine transfer olmuştu. Cengiz, sakatlığından dolayı karşılaşmada görev alamayacak. Roma'nın kadrosunda bir başka Türk futbolcu Mert Çetin de bulunuyor.

ROMA'NIN LİG PERFORMANSI

Roma bu sezon Serie A'da 3 maç oynadı ve 5 puan toplayabildi. Başkent ekibi, ligin ilk iki haftasında Genoa ve Lazio ile berabere kalırken, ligdeki ilk galibiyetini 3. haftada sahasındaki Sassuolo maçıyla aldı. İtalyan ekibi, bu müsabakalarda 8 gol atarken, 6 gol yedi.

OKAN BURUK İLK PEŞİNDE

Medipol Başakşehir'in yeni teknik direktörü Okan Buruk, Roma mücadelesiyle Avrupa'daki 3. sınavını verecek. Turuncu-lacivertli takımın başında daha önce Olympiakos'a karşı çıktığı 2 maçta da yenilgi yaşayan Buruk, Roma karşısında ilk galibiyetini arayacak.

OKAN BURUK YÖNETİMİNDE 7. MAÇ

Medipol Başakşehir, yeni teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde yedinci resmi maçına çıkacak. Buruk idaresinde Avrupa'da 3. karşılaşmasına çıkacak turuncu-lacivertliler, ilk 2 maçında Yunanistan'ın Olympiakos takımına yenildi. Medipol Başakşehir, Okan Buruk yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 4 maçta ise sadece 1 galibiyet alabildi.

DEPLASMANDA 11. MAÇ

Turuncu-lacivertli ekip, Roma mücadelesi ile Avrupa kupalarında 11. kez deplasmanda ter dökecek. Medipol Başakşehir, bugüne kadar rakip sahalarda çıktığı 10 müsabakada 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşadı. Turuncu-lacivertliler, deplasmandaki 10 maçta 11 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü. Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında deplasmandaki ilk ve tek galibiyetini, 2017-2018 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında Bulgaristan temsilcisi Ludogorets karşısında 2-1'lik skorla elde etti.

EN GOLCÜ VISCA

Turuncu-lacivertli takımın Avrupa kupalarında en skorer ismi, 7 gol atan Edin Visca oldu. Visca'yı, 3'er golle Eljero Elia ve Emre Belözoğlu ile 2 kez fileleri havalandıran Marcio Mossoro izledi. Medipol Başakşehir'in diğer 4 golüne ise Emmanuel Adebayor, Stefano Napoleoni, Kerim Frei ve Doka Madureira imza attı. - Avrupa kupalarındaki ilkleri Avrupa'da ilk kez 2015-2016 sezonunda mücadele eden Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Hollanda'nın AZ Alkmaar takımına deplasmanda 2-0, evinde de 2-1 mağlup olarak organizasyona veda etti.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 2016-2017 sezonunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atladı. Medipol Başakşehir, 2017-2018 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kaldı, sahasında ise 2-0 kazandı.

Turuncu-lacivertli ekibe turu getiren bu sonuç, Avrupa kupalarındaki ilk galibiyet olarak kayıtlara geçti. Turuncu-lacivertli ekip, aynı sezon UEFA Avrupa Ligi gruplarında Ludogorets'i rakip sahada 2-1 mağlup ederek, ilk deplasman galibiyete ulaştı.