Getafe 1-0 Trabzonspor | MAÇ SONUCU

Temsilcimiz Trabzonspor yeniden UEFA Avrupa Ligi'nde boy gösteriyor. Fırtına ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşılaştı. Bordo-mavililer, 18. dakikada Angel'in golüne engel olamadı ve sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Mücadelenin son anlarında yeni transfer Daniel Sturridge yüzde yüzlük bir gol şansını kaçırdı ve Trabzonspor beraberlik şansını yitirdi. Grubun diğer maçında Basel, Krasnodar'ı 5-0 mağlup etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında deplasmanda Getafe karşısında ligde Gençlerbirliği ile oynanan karşılaşmadaki kadroya göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Karaman, sakatlığı bulunan ve kadroda yer almayan Fernandes'in yanı sıra Abdulkadir Parmak'ı bu maçta yedek kulübesinden oturturken, bu oyuncuların yerine Campi ile Doğan'a görev verdi.



UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nun ilk haftasında oynanan Getafe-Trabzonspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Getafe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Djene'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takımın bir kez daha sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Gallego topa kötü vurunca kaleci Uğurcan Çakır rahat bir şekilde pozisyonu önledi.

18. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta Raul Garcia'nın yaklaşık 40 metreden uzak direğe yaptığı ortada iyi yükselen Angel kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Getafe'yi 1-0 öne geçirdi.

26. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Nyom'un yerden ortasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır son anda topa uzanarak tehlikeli bir pozisyonu önledi.

35. dakikada Trabzonspor karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının ortasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.



59'uncu dakikada Nyom'un ceza sahası içi sağ çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutu Uğurcan son anda yumruklayarak uzaklaştırdı.



66'ncı dakikada Rodriguez'in ceza sahası sağ çaprazından kaleye gönderdiği şut az farkla üstten auta gitti.



70'inci dakikada Timor'un ceza sahası yayının üzerinden kaleye gönderdiği top savunmaya da çarparak yön değiştirdi ancak Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etti.



75'inci dakikada savunmadan seken topu alan Kenedy'in penaltı noktasının gerisinden dönerek yaptığı vuruşta Uğurcan yatarak meşin yuvarlağı kontrol etmeyi başardı.



81'inci dakikada Mata savunmadan sıyrılarak ceza sahası yayının üzerinden şut çekti ancak Uğurcan son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.



90'ıncı dakikada Sosa'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Sturridge ceza sahası içerisine girdikten sonra vuruşunu yaptı ancak savunmaya çarpan top kornere gitti.



Karşılaşma 1-0 Getafe'nin üstünlüğüyle sonuçlandı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarı birazdan...

DOĞAN ERDOĞAN İLK KEZ

Trabzonspor'da orta saha oyuncusu Doğan Erdoğan, Getafe maçıyla birlikte Trabzonspor formasıyla ilk kez bir maçta ilk 11'de sahaya çıktı. Genç oyuncu ayrıca kariyerinde de bir Avrupa karşılaşmasında da ilk kez 11'de maça başladı.

GETAFE'DE 9 DEĞİŞİKLİK

Getafe teknik direktörü Jose Bordalas ise La Liga'da Real Betis ile oynadıkları maçın 11'ine göre Trabzonspor karşısında 9 farklı oyuncuya forma verdi. Jose Bordalas, Real Betis karşısında forma giyen Soria, Cabrera, Cucurella, Suarez, Arambarri, Maksimovic, Jason, Mata ve Molina'nın yerine Trabzonspor karşısında Chichizola, Bruno, Garcia, Portillo, Fajr, Timor, Kenedy, Rodriguez ve Gallego'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI

Trabzonsporlu taraftarlar, Getafe deplasmanında takımlarını yalnız bırakmadı. Kendilerine ayrılan bölümün tamamına yakınını dolduran bordo-mavililer maç öncesi de ısınmak için sahaya çıkan futbolculara alkışlarla moral verdi. Ev sahibi ekibin tribünlerinde ise büyük boşluklar olduğu gözlendi.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Getafe CF maçı öncesi Trabzonspor yönetim kuruluna Getafe kulübü tarafından dostluk yemeği verildi. Yemeğe bordo-mavili kulübün Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp'in yanı sıra Genel Sayman Emin Kahraman, Yönetim Kurulu üyelerinden Yaşar Kibar Güven, Zafer Göktaş ve Tuncay Uzunal, Genel Müdür Sinan Zengin, Futbol İdari İşler Direktörü Aysun Karahasanoğlu ile Getafe CF Kulübü Başkanı Ángel Torres Sánchez, Başkan Yardımcıları Felipe Triguero ve Valentín Sánchez, Yönetim Kurulu üyelerinden Fernando Santos De la Parra, Damián Jimenez ve Juan Leif Pérez Presus, Genel Müdür José María Durán ve Operasyon Müdürü Nerea Alonso katıldı. Yemeğin ardından Mehmet Yiğit Alp tarafından günün anısına Getafe başkanı Ángel Torres'e Trabzonspor forması hediye edildi. Getafe Yönetim Kurulu da bordo-mavililere çeşitli hediyeler takdim etti.

BÜYÜKELÇİ ERGİNAY'DAN TRABZONSPOR'UN KAMPINA ZİYARET

Madrid Büyükelçisi Cihad Erginay, Getafe karşılaşması öncesi Trabzonspor'un kampını ziyaret etti. Burada başkan Ahmet Ağaoğlu ile görüşerek kafileye başarılar dileyen Erginay'a Ağaoğlu nazik ziyaretinden dolayı teşekkürlerini iletti. Büyükelçi Cihad Erginay'a günün anısına Trabzonspor forması hediye edildi.