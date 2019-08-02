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02 Ağustos 2019, Cuma
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Slovenya’da ırkçı saldırı

Slovenya’da ırkçı saldırı

Malatyaspor kalecisi 'e maçtan sonra ırkçı saldırı yapıldı! Sloven ekibi Olimpija Ljubljana taraftarları Malatya kalecisi Farnolle'e ırkçı saldırılarda bulundu.

Yeni Malatyaspor kalecisi 'e maçtan sonra ırkçı saldırı yapıldı! Teknik direktör maç sonrasında açıklamalar yaparken "Bugün üzücü de bir olay var. Kalecimize ırkçı bir saldırıda bulunmuşlar. Çocuk içeride ağlıyor. Maymun hareketi yapmışlar. Hakem arkadaş da iğrenç maç yönetti. Attığımız net golü vermedi. Böyle hakemlerle tur etmek Türk takımları için zor" ifadelerini kullandı
  1. 2.8.2019
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