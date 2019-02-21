Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular...
21 Şubat 2019, Perşembe
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maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular...

Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman? Yayın bilgileri ve eksik oyuncular...

son 32 turunda mücadele eden temsilcimizlerimizden Feenrbahçe, Rus ekiplerinden ' konuk olacak. Kazanan takımın son 16 turunda mücadele edeceği UEFA Avrupa Liginde, sarı Lacivertli temsilcimizin beraberlik alması da tur atlaması için yeterli olabilecek. Peki, Zenit Petersburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, karşılaşmaya dair önemli bilgiler...

, son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Rus ekip karşısında, deplasmanda tur arayacak.

Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk maçı İslam Slimani'nin golüyle 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. Sarı-lacivertliler, deplasmanda gol bulması durumunda tek farklı yenilgilerde bile turu geçecek. Maçta normal süre Zenit'in 1-0 üstünlüğüyle sona ererse karşılaşma uzatmalara gidecek.

Zenit Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar Aziz, , Nabil Dirar, Miha Zajc, , Ferdi Kadıoğlu ve , UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar.

Zenit'te ise Emanuel Mammana, Daler Kuzyaev, Oleg Shatov ve Aleksandr Erokhin, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.

  1. 21.2.2019 08:09
  2. Güncelleme: 21.2.2019 08:09
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