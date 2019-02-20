Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 32 turunda İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'le Saint Petersburg'da rövanşa çıkıyor. Yanal zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. Forvette Ayew'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Valbuena'nın yerine ise sürpriz bir ismi tercih etti.
20 Şubat 2019 Çarşamba 23:51
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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda ilk maçta 1-0 yendiği Zenit rövanşa çıkacak.
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Saint Petersburg şehriyle aynı ismi taşıyan statta saat 20.55'te başlayacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek.
Maçı beIN Sports canlı yayınlayacak.
Geçen hafta Ülker Stadı'nda oynanan ilk raundu İslam Slimani'nin golüyle kazanan sarı-lacivertliler, avantajını koruyarak UEFA'da adını son 16 takım arasına yazdırmayı hedefliyor.
Kanarya uluslararası alanda 230. kez boy gösterecek. Geride kalan 229 maçta 84 galibiyet, 48 beraberlik ve 97 yenilgi yaşandı.