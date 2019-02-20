Ersun Yanal'dan sürpriz tercih! İşte Fenerbahçe'nin Zenit 11'i

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi son 32 turunda İstanbul'da 1-0 yendiği Zenit'le Saint Petersburg'da rövanşa çıkıyor. Yanal zorlu maç öncesi 11'ini belirledi. Forvette Ayew'i oynatacak olan tecrübeli çalıştırıcı, Valbuena'nın yerine ise sürpriz bir ismi tercih etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 23:51 BU GALERİYİ PAYLAŞ





