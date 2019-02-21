Benfica Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda, saat kaçta?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında yarın Portekiz temsilcisi Benfica ile karşı karşıya gelecek. İlk maçı 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, turu geçmek için rakibini 1-0 ve 2-1 dışında farklı bir skorla mağlup etmek zorunda bulunuyor. İşte Benfica - Galatasaray maçına dair detaylar...



Avrupa kupalarında 279. maç

Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 278 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 107 kez de rakiplerine mağlup oldu. 72 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Maçtan galip ayrılması durumunda Aslan, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini alacak. Geride kalan 278 maçta Cimbom rakip fileleri 376 kez havalandırırken, kalesinde ise 414 gol gördü.



Avrupa Ligi'nde 77. müsabaka

Galatasaray, eski adıyla UEFA Kupası yeni ismiyle UEFA Avrupa Ligi'nde daha önce 76 kez oynadı. Sarı-kırmızılılar 29 müsabakada rakiplerini mağlup ederken, 23 kez de yenildi. 24 maçta ise berabere kaldı. Cimbom bu mücadelelerde 120 gol atarken, kalesinde 100 gole engel olamadı.



Benfica ile 5. randevu

Galatasaray ile Benfica bugüne kadar 2 Şampiyonlar Ligi, 2 de Avrupa Ligi olmak üzere 4 kez karşı karşıya geldi. Geride kalan 4 maçta iki takım birbirlerini 2'şer kez mağlup etme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar 6 gol atarken, Portekiz ekibi ise 5 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı.



Galatasaray, Portekiz takımları ile 8 kez karşılaştı

Avrupa arenasında Galatasaray, daha önce Portekiz ekipler Benfica, Porto ve Braga ile toplam 8 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünden galip ayrılan taraf olan sarı-kırmızılılar, 5 kez de yenildi. Sarı-kırmızılı takım attığı 10 gole karşılık kalesinde 12 gol gördü.



Deplasman karnesi zayıf

Galatasaray Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı müsabakalarda istediği sonuçları almakta zorlanıyor. Cimbom Avrupa arenasında oynadığı son 16 maçta galibiyeti unuttu. Sarı-kırmızılılar söz konusu 16 dış saha maçında 14 kez yenilirken, 2 kez berabere kaldı. Aslan Avrupa'da son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Schalke 04 karşısında elde etmişti.

Benfica Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

İki takım arasında 21 Şubat Perşembe günü Estadio da Luz'da oynanacak dev mücadele TSİ 23:00 'te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak.

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray'da Semih Kaya, Emre Taşdemir, Kostas Mitroglou ve Eren Derdiyok, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar. Fernando ise sakatlığı sebebiyle Portekiz'e götürülmedi.

Benfica'da ise German Conti, Jardel, Tyronne Ebuehi, Ljubomir Fejsa ve Eduardo Salvio, sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek.