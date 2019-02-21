UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı
21 Şubat 2019, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler UEFA Avrupa Ligi Haberleri 'nde kura heyecanı

'nde kura heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı

Rakiplerini elemesi halinde ve 'nin de katılacağı son 16 turu kurası yarın 'de çekilecek

Avrupa futbolunun kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu 'nde son 16 turu kura çekimi yarın yapılacak.

'nin Nyon kentinde gerçekleştirilecek kura çekimi, TSİ 15.00'te başlayacak.

Son 32 turunda 1-0 galip geldiği ilk maçın rövanşında 'nın Zenit takımına konuk olacak ile 2-1 kaybettiği mücadelenin ardından deplasmanda Portekiz temsilcisi ile karşılaşacak da rakiplerini elemesi halinde kuraya katılacak.

Seribaşı uygulamasının olmayacağı son 16 turu kurasında, aynı ülke takımları da eşleşebilecek.

Avrupa Ligi son 16 turu ilk karşılaşmaları 7 Mart'ta, rövanşları ise 14 Mart'ta yapılacak.

Çeyrek finallerin 11 ve 18 Nisan, yarı finallerin 2 ve 9 Mayıs'ta gerçekleştirileceği Avrupa Ligi'nin final maçı ise 29 Mayıs'ta 'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

  1. 21.2.2019 09:28
  2. Güncelleme: 21.2.2019 09:30
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

UEFA Avrupa Ligi'nde kura heyecanı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BİZE ULAŞIN