Galatasaray'da tek hedef zafer: İşte Aslan'ın 11'i!
İlk maçı 2-1 kaybetti ama imkansızları başarmaya Türkiye'yi alıştıran ve dünya çapında nam salan sarı-kırmızılılar turu geçmekten başka bir şey düşünmüyorİlk maçı 2-1 kaybetti ama imkansızları başarmaya Türkiye'yi alıştıran ve dünya çapında nam salan sarı-kırmızılılar turu geçmekten başka bir şey düşünmüyor.
20 Şubat 2019 Çarşamba 23:20
Güncelleme: 20.02.2019 23:20
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Avrupa fatihi Galatasaray, bugün yeni bir maceraya yelken açacak. Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanş maçında deplasmanda Portekiz'in Benfica takımı ile karşılaşacak.
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Başkent Lizbon'daki Luz Stadı'nda oynanacak karşılaşma TSİ 23.00'te başlayacak.