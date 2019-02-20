Fatih Terim: 'Çok fazla merak etmiyorum' - Fotomaç
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Fatih Terim: "Çok fazla merak etmiyorum"
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcusu Marcao, yarın oynayacakları Benfica mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 21:22
Karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, ilk maçtaki 2-1'lik skorla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;
GALERİ DEVAM EDİYOR
"Bunu kaldırmanın tek yolu, rakiple sahanın her yerinde, her durumda iyi mücadele edebilmek, her türlü cevabı verebilmek.
Bunun cevabı oynamak. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. Özellikle topun bizde kaldığı, oyunun kontrolünün genel olarak bizde kaldığı bir maç oynadık.
Topu geri kazanma süremiz çok ciddi bir değer. 7 saniye gibi bir süre. Ancak Benfica takımı müthiş savunma ve mücadele yönünü dengede tutan bir takım. Oyunu çok iyi kontrol ettik ilk maçta.
Geliştirmiş oldukları geçiş hücumları ile kalemizde tehlike yaratmaya çalıştı. Fiziksel olarak bizden daha fazla mesafe kat etmişler.