Fatih Terim: 'Çok fazla merak etmiyorum' - Fotomaç
20 Şubat 2019, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Fatih Terim: "Çok fazla merak etmiyorum"

Fatih Terim: "Çok fazla merak etmiyorum"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve futbolcusu Marcao, yarın oynayacakları Benfica mücadelesi öncesinde basın mensuplarının karşısına çıktı.
20 Şubat 2019 Çarşamba 21:22
Fatih Terim: Çok fazla merak etmiyorum

Karşılaşmanın oynanacağı Işık Stadyumu'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Fatih Terim, ilk maçtaki 2-1'lik skorla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fatih Terim: Çok fazla merak etmiyorum

"Bunu kaldırmanın tek yolu, rakiple sahanın her yerinde, her durumda iyi mücadele edebilmek, her türlü cevabı verebilmek.

Fatih Terim: Çok fazla merak etmiyorum

Bunun cevabı oynamak. Çünkü dezavantajlı bir skorla çıkıyoruz. Özellikle topun bizde kaldığı, oyunun kontrolünün genel olarak bizde kaldığı bir maç oynadık.

Fatih Terim: Çok fazla merak etmiyorum

Topu geri kazanma süremiz çok ciddi bir değer. 7 saniye gibi bir süre. Ancak Benfica takımı müthiş savunma ve mücadele yönünü dengede tutan bir takım. Oyunu çok iyi kontrol ettik ilk maçta.

Fatih Terim: Çok fazla merak etmiyorum

Geliştirmiş oldukları geçiş hücumları ile kalemizde tehlike yaratmaya çalıştı. Fiziksel olarak bizden daha fazla mesafe kat etmişler.

DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN
    BİZE ULAŞIN